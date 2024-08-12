В Челябинской области с начала 2024 года было выдано 5,6 тысяч ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Челябинцы лидировали по количеству кредитных займов на коттеджи и загородные дома по России, сообщается на портале о недвижимости.
«Челябинская область в 2024 году вошла в топ-10 по числу выданных ипотек на ИЖС среди городов РФ. В регионе в 1-2 квартале было выдано 5,6 тысяч ипотек на частные дома», — сообщается на портале «Циан для профи».
При этом, невзирая на высокие рыночные ставки и растущие сложности с проведением строительных и ремонтных работ, коттеджи и частные дома в мегаполисе пользуются большим спросом. Это связано с тем, что на данный момент в регионе действуют выгодные льготные программы на ИЖС, а также с тем, что коттедж площадью 80-100 квадратов по-прежнему можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры в новостройке.
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