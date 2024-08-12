Челябинские семьи стали массово брать частные дома и коттеджи в ипотеку. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе с начала 2024 года было выдано 5,6 тысяч ипотек на частные дома
В регионе с начала 2024 года было выдано 5,6 тысяч ипотек на частные дома Фото:

В Челябинской области с начала 2024 года было выдано 5,6 тысяч ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Челябинцы лидировали по количеству  кредитных займов на коттеджи и загородные дома по России, сообщается на портале о недвижимости.

«Челябинская область в 2024 году вошла в топ-10 по числу выданных ипотек на ИЖС среди городов РФ. В регионе в 1-2 квартале было выдано 5,6 тысяч ипотек на частные дома», — сообщается на портале «Циан для профи».

При этом, невзирая на высокие рыночные ставки и растущие сложности с проведением строительных и ремонтных работ, коттеджи и частные дома в мегаполисе пользуются большим спросом. Это связано с тем, что на данный момент в регионе действуют выгодные льготные программы на ИЖС, а также с тем, что коттедж площадью 80-100 квадратов по-прежнему можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры в новостройке.

Челябинцы лидируют по количеству взятых ипотек на коттеджи и загородные дома (по России)
Челябинцы лидируют по количеству взятых ипотек на коттеджи и загородные дома (по России)
Фото:

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В Челябинской области с начала 2024 года было выдано 5,6 тысяч ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Челябинцы лидировали по количеству  кредитных займов на коттеджи и загородные дома по России, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинская область в 2024 году вошла в топ-10 по числу выданных ипотек на ИЖС среди городов РФ. В регионе в 1-2 квартале было выдано 5,6 тысяч ипотек на частные дома», — сообщается на портале «Циан для профи». При этом, невзирая на высокие рыночные ставки и растущие сложности с проведением строительных и ремонтных работ, коттеджи и частные дома в мегаполисе пользуются большим спросом. Это связано с тем, что на данный момент в регионе действуют выгодные льготные программы на ИЖС, а также с тем, что коттедж площадью 80-100 квадратов по-прежнему можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры в новостройке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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