В Челябинске на перекрестке Каслинской и Победы открыли движение для автомобилей

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Городские зарисовки. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, трамвай
Снято ограничение для автомобилей на Каслинской — Победы Фото:

В Челябинске открыто движение для автобусов и автомобилей на перекрестке Каслинской и Победы. Это связано с завершением асфальтирования трамвайного узла Каслинский, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Снято ограничение для автомобилей на Каслинской — Победы. Завершили асфальтирование трамвайного узла Каслинский. Автомобили и автобусы могут проезжать по проспекту Победы и Каслинской без ограничений», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, теперь автомобили и общественный транспорт будут проезжать по проспекту Победы и Каслинской без ограничений. При этом подрядчик еще проведет ряд работ. В частности будет выполнена автоматизация стрелочных переводов, но ограничений движения это не потребует.

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В Челябинске открыто движение для автобусов и автомобилей на перекрестке Каслинской и Победы. Это связано с завершением асфальтирования трамвайного узла Каслинский, сообщили в пресс-службе перевозчика. «Снято ограничение для автомобилей на Каслинской — Победы. Завершили асфальтирование трамвайного узла Каслинский. Автомобили и автобусы могут проезжать по проспекту Победы и Каслинской без ограничений», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, теперь автомобили и общественный транспорт будут проезжать по проспекту Победы и Каслинской без ограничений. При этом подрядчик еще проведет ряд работ. В частности будет выполнена автоматизация стрелочных переводов, но ограничений движения это не потребует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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