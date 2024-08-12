В Челябинске на перекрестке Каслинской и Победы открыли движение для автомобилей

В Челябинске открыто движение для автобусов и автомобилей на перекрестке Каслинской и Победы. Это связано с завершением асфальтирования трамвайного узла Каслинский, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Снято ограничение для автомобилей на Каслинской — Победы. Завершили асфальтирование трамвайного узла Каслинский. Автомобили и автобусы могут проезжать по проспекту Победы и Каслинской без ограничений», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, теперь автомобили и общественный транспорт будут проезжать по проспекту Победы и Каслинской без ограничений. При этом подрядчик еще проведет ряд работ. В частности будет выполнена автоматизация стрелочных переводов, но ограничений движения это не потребует.
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