Бастрыкин потребовал доклад от следователей из-за вспышки сальмонеллеза в кардиоцентре Сургута

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал подчиненных доложить о проверке в кардиоцентре Сургута из-за массового заражения пациентов сальмонеллезом. Об этом следственный комитет сообщил в своем telegram-канале
«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав пациентов медицинского учреждения в ХМАО. В СМИ сообщается о пищевом отравлении пациентов кардиоцентра, расположенного в городе Сургуте. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 82 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключились силовики и депздрав ХМАО. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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