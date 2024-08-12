У пермяков растет задолженность перед банками

Деньги приходится возвращать
Задолженность пермяков по потребительским кредитам, по данным на 1 июля, достигла 299 млрд рублей. По информации Банка России, за год она выросла на 21%.
«На 1 июля 2024 года задолженность по потребительским кредитам пермяков выросла по сравнению с прошлым годом на 21%. Она составляет 299 млрд рублей», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России.
За первые шесть месяцев этого года пермяки взяли еще 213 млрд потребкредитов. Это на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.
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