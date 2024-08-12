12 августа 2024

У пермяков растет задолженность перед банками

За год задолженность пермяков по потребительским кредитам выросла на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги приходится возвращать
Деньги приходится возвращать Фото:

Задолженность пермяков по потребительским кредитам, по данным на 1 июля, достигла 299 млрд рублей. По информации Банка России, за год она выросла на 21%.

«На 1 июля 2024 года задолженность по потребительским кредитам пермяков выросла по сравнению с прошлым годом на 21%. Она составляет 299 млрд рублей», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России.

За первые шесть месяцев этого года пермяки взяли еще 213 млрд потребкредитов. Это на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задолженность пермяков по потребительским кредитам, по данным на 1 июля, достигла 299 млрд рублей. По информации Банка России, за год она выросла на 21%. «На 1 июля 2024 года задолженность по потребительским кредитам пермяков выросла по сравнению с прошлым годом на 21%. Она составляет 299 млрд рублей», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России. За первые шесть месяцев этого года пермяки взяли еще 213 млрд потребкредитов. Это на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...