Челябинский областной суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в похищении, изнасиловании и убийстве знакомого. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, на троих они получили 47 лет колонии.
«Признать виновными и назначить наказание в виде 16 лет колонии общего режима Любви Красильниковой, 12 лет колонии строгого режима Алексею Шипуле и 19 лет Алексею Гридневу», — передает слова судьи Игоря Вартугина корреспондент URA.RU.
Наибольшее наказание получил Гриднев, который и совершал насильственные действия сексуального характера. В качестве компенсации суд также взыскал в пользу сестры убитого суммарно один миллион рублей. Гриднев и Красильникова должны возместить женщине по 350 тысяч рублей, еще 300 тысяч челябинка получит от Шипули.
Инцидент произошел осенью 2022 года. Троица пробралась в дом к знакомому, где избила и похитила его. В лесу они продолжили издевательства. А один из них в процессе совершил насильственные действия сексуального характера. В конце они подожгли тело челябинца. Мужчина скончался от полученных ожогов.
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