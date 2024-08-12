12 августа 2024

Челябинцам, изнасиловавшим и убившим знакомого, назначили 47 лет колонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суммарно челябинцы получили 47 лет колонии
Суммарно челябинцы получили 47 лет колонии Фото:

Челябинский областной суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в похищении, изнасиловании и убийстве знакомого. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, на троих они получили 47 лет колонии.

«Признать виновными и назначить наказание в виде 16 лет колонии общего режима Любви Красильниковой, 12 лет колонии строгого режима Алексею Шипуле и 19 лет Алексею Гридневу», — передает слова судьи Игоря Вартугина корреспондент URA.RU.

Наибольшее наказание получил Гриднев, который и совершал насильственные действия сексуального характера. В качестве компенсации суд также взыскал в пользу сестры убитого суммарно один миллион рублей. Гриднев и Красильникова должны возместить женщине по 350 тысяч рублей, еще 300 тысяч челябинка получит от Шипули.

Инцидент произошел осенью 2022 года. Троица пробралась в дом к знакомому, где избила и похитила его. В лесу они продолжили издевательства. А один из них в процессе совершил насильственные действия сексуального характера. В конце они подожгли тело челябинца. Мужчина скончался от полученных ожогов.

Любовь Красильникова получила 16 лет колонии общего режима
Любовь Красильникова получила 16 лет колонии общего режима
Фото:
Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима
Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в похищении, изнасиловании и убийстве знакомого. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, на троих они получили 47 лет колонии. «Признать виновными и назначить наказание в виде 16 лет колонии общего режима Любви Красильниковой, 12 лет колонии строгого режима Алексею Шипуле и 19 лет Алексею Гридневу», — передает слова судьи Игоря Вартугина корреспондент URA.RU. Наибольшее наказание получил Гриднев, который и совершал насильственные действия сексуального характера. В качестве компенсации суд также взыскал в пользу сестры убитого суммарно один миллион рублей. Гриднев и Красильникова должны возместить женщине по 350 тысяч рублей, еще 300 тысяч челябинка получит от Шипули. Инцидент произошел осенью 2022 года. Троица пробралась в дом к знакомому, где избила и похитила его. В лесу они продолжили издевательства. А один из них в процессе совершил насильственные действия сексуального характера. В конце они подожгли тело челябинца. Мужчина скончался от полученных ожогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...