Похитили, изнасиловали и убили знакомого: троим челябинцам грозит 50 лет колонии

Челябинцам, изнасиловавшим и убившим знакомого, грозит длительный срок в колонии
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Суд над таджиками. Челябинск , прокурор, следствие, погоны, уголовный кодекс, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Прокуратура запросила для каждого из троицы длительный срок в колонии Фото:

В Челябинском областном суде прошли прения по делу о похищении, изнасиловании и убийстве мужчины тремя жителями региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суммарно для троицы запросили 50 лет лишения свободы.

«В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение всем троим подсудимым сроков в колонии: для одного из обвиняемых — 17 лет колонии общего режима, для второго и третьего — 13 и 20 лет колонии строгого режима. Также было предложено каждому из подсудимых назначить наказание с ограничением свободы на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Помимо этого, прокурор предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск родственников убитого мужчины. В случае удовлетворения исковых требований подсудимые должны будут заплатить 1 млн рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица залезал в дом к спящему мужчине и напала на него. Они избили его, связали и вывезли в лес, где продолжили избивать. В какой-то момент один из нападавших совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался.

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В Челябинском областном суде прошли прения по делу о похищении, изнасиловании и убийстве мужчины тремя жителями региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суммарно для троицы запросили 50 лет лишения свободы. «В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение всем троим подсудимым сроков в колонии: для одного из обвиняемых — 17 лет колонии общего режима, для второго и третьего — 13 и 20 лет колонии строгого режима. Также было предложено каждому из подсудимых назначить наказание с ограничением свободы на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Помимо этого, прокурор предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск родственников убитого мужчины. В случае удовлетворения исковых требований подсудимые должны будут заплатить 1 млн рублей. Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица залезал в дом к спящему мужчине и напала на него. Они избили его, связали и вывезли в лес, где продолжили избивать. В какой-то момент один из нападавших совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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