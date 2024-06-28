Похитили, изнасиловали и убили знакомого: троим челябинцам грозит 50 лет колонии

Челябинцам, изнасиловавшим и убившим знакомого, грозит длительный срок в колонии

28 июня 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Прокуратура запросила для каждого из троицы длительный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском областном суде прошли прения по делу о похищении, изнасиловании и убийстве мужчины тремя жителями региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суммарно для троицы запросили 50 лет лишения свободы. «В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение всем троим подсудимым сроков в колонии: для одного из обвиняемых — 17 лет колонии общего режима, для второго и третьего — 13 и 20 лет колонии строгого режима. Также было предложено каждому из подсудимых назначить наказание с ограничением свободы на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Помимо этого, прокурор предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск родственников убитого мужчины. В случае удовлетворения исковых требований подсудимые должны будут заплатить 1 млн рублей. Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица залезал в дом к спящему мужчине и напала на него. Они избили его, связали и вывезли в лес, где продолжили избивать. В какой-то момент один из нападавших совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском областном суде прошли прения по делу о похищении, изнасиловании и убийстве мужчины тремя жителями региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суммарно для троицы запросили 50 лет лишения свободы. «В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение всем троим подсудимым сроков в колонии: для одного из обвиняемых — 17 лет колонии общего режима, для второго и третьего — 13 и 20 лет колонии строгого режима. Также было предложено каждому из подсудимых назначить наказание с ограничением свободы на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Помимо этого, прокурор предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск родственников убитого мужчины. В случае удовлетворения исковых требований подсудимые должны будут заплатить 1 млн рублей. Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Троица залезал в дом к спящему мужчине и напала на него. Они избили его, связали и вывезли в лес, где продолжили избивать. В какой-то момент один из нападавших совершил в отношении похищенного насильственные действия сексуального характера. Когда компания закончила глумиться над мужчиной, они подожгли его. От полученных ожогов мужчина скончался.