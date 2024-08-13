13 августа 2024

С жителей деревни под Челябинском требуют оплату несуществующей услуги. Фото

Жителям челябинской деревни начислили плату за водоснабжение, которого нет
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей деревни нет централизованного водоснабжения
У жителей деревни нет централизованного водоснабжения Фото:

Жителям деревни Ключевка Сосновского района под Челябинском стали приходить квитанции за водоснабжение, которого в населенном пункте нет. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий, за июль владельцам домов насчитали по 18 тысяч рублей.

«Дома в Сосновском районе не подключены к водоснабжению, а местным уже начислили по 18 тысяч рублей за июль. При этом в деревне у всех свои скважины», — уточнил URA.RU Рыжий.

ОНФ направил в прокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации. Активисты Фронта полагают, что ведомство может найти признаки неосновательного обогащения.

Жителям деревни насчитали по 18 тысяч рублей за несуществующее водоснабжение
Жителям деревни насчитали по 18 тысяч рублей за несуществующее водоснабжение
Фото:

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Жителям деревни Ключевка Сосновского района под Челябинском стали приходить квитанции за водоснабжение, которого в населенном пункте нет. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий, за июль владельцам домов насчитали по 18 тысяч рублей. «Дома в Сосновском районе не подключены к водоснабжению, а местным уже начислили по 18 тысяч рублей за июль. При этом в деревне у всех свои скважины», — уточнил URA.RU Рыжий. ОНФ направил в прокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации. Активисты Фронта полагают, что ведомство может найти признаки неосновательного обогащения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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