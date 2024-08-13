Жителям деревни Ключевка Сосновского района под Челябинском стали приходить квитанции за водоснабжение, которого в населенном пункте нет. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий, за июль владельцам домов насчитали по 18 тысяч рублей.
«Дома в Сосновском районе не подключены к водоснабжению, а местным уже начислили по 18 тысяч рублей за июль. При этом в деревне у всех свои скважины», — уточнил URA.RU Рыжий.
ОНФ направил в прокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации. Активисты Фронта полагают, что ведомство может найти признаки неосновательного обогащения.
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