В Екатеринбурге световому шоу за 5 млн найдут иное применение вместо Дня города

В Екатеринбурге световое шоу покажут в ледовом городке и на фестивале «Не темно»
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Праздничный салют и световое шоу на Дне города. Екатеринбург, макаровский мост, световое шоу
Световое шоу в этом году показывать не станут — слишком дорого, признаются в мэрии Фото:

Световое шоу к 300-летию Екатеринбурга, на которое потратили около 5 млн рублей, не будут показывать в День города в 2024 году. Но представление хотят запустить во время работы ледового городка и на фестивале светового искусства «Не темно». Такими перспективами поделился начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

«Я считаю, что каждый год делать такую феерию, как это было в юбилейный год, — неправильно. Все-таки времена не те, есть куда инвестировать в повседневной жизни. Идея, что у нас будут летний и зимний сценарии, никуда не делась. Я думаю, что к Новому году — тем более с учетом перезагрузки ледового городка — посмотрим, что там можно сделать», — заявил Марков.

Также он пояснил, что есть задумка использовать световое шоу в рамках отдельного события, например, на фестивале «Не темно», который проходит в Екатеринбурге каждую зиму. «Нам бы хотелось, так же как и в других городах, сделать какой-то отдельный фестиваль, если мы говорим про проекцию и лазерные технологии, потому что это будет очень достойно и заслуживает отдельного места в календаре», — уверен представитель мэрии.

Впервые светомузыкальное шоу горожанам показали в 2022 году, а затем официально подарили на 300-летие Екатеринбурга спустя год. В течение нескольких дней на фасаде здания мэрии демонстрировали различные проекции, а 19 августа показали шоу на Макаровском мосту. По плану городских властей в дальнейшем подобные представления должны показывать не только в праздники и выходные, но и в будние дни. По итогу после празднования юбилея шоу больше не демонстрировали.

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Световое шоу к 300-летию Екатеринбурга, на которое потратили около 5 млн рублей, не будут показывать в День города в 2024 году. Но представление хотят запустить во время работы ледового городка и на фестивале светового искусства «Не темно». Такими перспективами поделился начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Я считаю, что каждый год делать такую феерию, как это было в юбилейный год, — неправильно. Все-таки времена не те, есть куда инвестировать в повседневной жизни. Идея, что у нас будут летний и зимний сценарии, никуда не делась. Я думаю, что к Новому году — тем более с учетом перезагрузки ледового городка — посмотрим, что там можно сделать», — заявил Марков. Также он пояснил, что есть задумка использовать световое шоу в рамках отдельного события, например, на фестивале «Не темно», который проходит в Екатеринбурге каждую зиму. «Нам бы хотелось, так же как и в других городах, сделать какой-то отдельный фестиваль, если мы говорим про проекцию и лазерные технологии, потому что это будет очень достойно и заслуживает отдельного места в календаре», — уверен представитель мэрии. Впервые светомузыкальное шоу горожанам показали в 2022 году, а затем официально подарили на 300-летие Екатеринбурга спустя год. В течение нескольких дней на фасаде здания мэрии демонстрировали различные проекции, а 19 августа показали шоу на Макаровском мосту. По плану городских властей в дальнейшем подобные представления должны показывать не только в праздники и выходные, но и в будние дни. По итогу после празднования юбилея шоу больше не демонстрировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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