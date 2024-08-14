В Екатеринбурге световому шоу за 5 млн найдут иное применение вместо Дня города

В Екатеринбурге световое шоу покажут в ледовом городке и на фестивале «Не темно»

14 августа 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Световое шоу в этом году показывать не станут — слишком дорого, признаются в мэрии Фото: Размик Закарян © URA.RU Световое шоу к 300-летию Екатеринбурга, на которое потратили около 5 млн рублей, не будут показывать в День города в 2024 году. Но представление хотят запустить во время работы ледового городка и на фестивале светового искусства «Не темно». Такими перспективами поделился начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Я считаю, что каждый год делать такую феерию, как это было в юбилейный год, — неправильно. Все-таки времена не те, есть куда инвестировать в повседневной жизни. Идея, что у нас будут летний и зимний сценарии, никуда не делась. Я думаю, что к Новому году — тем более с учетом перезагрузки ледового городка — посмотрим, что там можно сделать», — заявил Марков. Также он пояснил, что есть задумка использовать световое шоу в рамках отдельного события, например, на фестивале «Не темно», который проходит в Екатеринбурге каждую зиму. «Нам бы хотелось, так же как и в других городах, сделать какой-то отдельный фестиваль, если мы говорим про проекцию и лазерные технологии, потому что это будет очень достойно и заслуживает отдельного места в календаре», — уверен представитель мэрии. Впервые светомузыкальное шоу горожанам показали в 2022 году, а затем официально подарили на 300-летие Екатеринбурга спустя год. В течение нескольких дней на фасаде здания мэрии демонстрировали различные проекции, а 19 августа показали шоу на Макаровском мосту. По плану городских властей в дальнейшем подобные представления должны показывать не только в праздники и выходные, но и в будние дни. По итогу после празднования юбилея шоу больше не демонстрировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Световое шоу к 300-летию Екатеринбурга, на которое потратили около 5 млн рублей, не будут показывать в День города в 2024 году. Но представление хотят запустить во время работы ледового городка и на фестивале светового искусства «Не темно». Такими перспективами поделился начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Я считаю, что каждый год делать такую феерию, как это было в юбилейный год, — неправильно. Все-таки времена не те, есть куда инвестировать в повседневной жизни. Идея, что у нас будут летний и зимний сценарии, никуда не делась. Я думаю, что к Новому году — тем более с учетом перезагрузки ледового городка — посмотрим, что там можно сделать», — заявил Марков. Также он пояснил, что есть задумка использовать световое шоу в рамках отдельного события, например, на фестивале «Не темно», который проходит в Екатеринбурге каждую зиму. «Нам бы хотелось, так же как и в других городах, сделать какой-то отдельный фестиваль, если мы говорим про проекцию и лазерные технологии, потому что это будет очень достойно и заслуживает отдельного места в календаре», — уверен представитель мэрии. Впервые светомузыкальное шоу горожанам показали в 2022 году, а затем официально подарили на 300-летие Екатеринбурга спустя год. В течение нескольких дней на фасаде здания мэрии демонстрировали различные проекции, а 19 августа показали шоу на Макаровском мосту. По плану городских властей в дальнейшем подобные представления должны показывать не только в праздники и выходные, но и в будние дни. По итогу после празднования юбилея шоу больше не демонстрировали.