Трассы в Челябинской и Курганской областях стали менее аварийными

15 августа 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

В 2024 году на трассах снизилось количество ДТП почти на 9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За первые семь месяцев 2024 года на федеральных автодорогах Челябинской и Курганской областей аварийность снизилась почти на 9%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в Челябинской области количество ДТП уменьшилось на 7%, а в Курганской — на 12%. Также отмечается сокращение числа аварий с пострадавшими на 11% и 17% соответственно», — указано в сообщении организации. Наиболее распространенная причина ДТП — столкновения транспортных средств, которые составляют большую часть от общего числа аварий: 66% — в Челябинской области и 69% — в Курганской. Следующие по частоте причины — съезды с дороги и наезды на пешеходов или препятствия. По итогам 2023 года в Челябинской области было выявлено девять мест концентрации ДТП. Специалисты УПРДОР разработали и на 90% реализовали мероприятия по ликвидации данных участков. В результате за семь месяцев на указанных аварийных участках не произошло ни одного ДТП. Начальник ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Владимир Муравьев подчеркнул важность соблюдения скоростного режима для предотвращения ДТП. В Челябинской области функционирует 16 комплексов фото-видеофиксации нарушений, а в текущем году планируется установка еще 19. В Курганской области Ростелеком установил 27 подобных комплексов, включая особо опасные участки федеральных трасс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые семь месяцев 2024 года на федеральных автодорогах Челябинской и Курганской областей аварийность снизилась почти на 9%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в Челябинской области количество ДТП уменьшилось на 7%, а в Курганской — на 12%. Также отмечается сокращение числа аварий с пострадавшими на 11% и 17% соответственно», — указано в сообщении организации. Наиболее распространенная причина ДТП — столкновения транспортных средств, которые составляют большую часть от общего числа аварий: 66% — в Челябинской области и 69% — в Курганской. Следующие по частоте причины — съезды с дороги и наезды на пешеходов или препятствия. По итогам 2023 года в Челябинской области было выявлено девять мест концентрации ДТП. Специалисты УПРДОР разработали и на 90% реализовали мероприятия по ликвидации данных участков. В результате за семь месяцев на указанных аварийных участках не произошло ни одного ДТП. Начальник ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Владимир Муравьев подчеркнул важность соблюдения скоростного режима для предотвращения ДТП. В Челябинской области функционирует 16 комплексов фото-видеофиксации нарушений, а в текущем году планируется установка еще 19. В Курганской области Ростелеком установил 27 подобных комплексов, включая особо опасные участки федеральных трасс.