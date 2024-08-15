Хамер: в ФРГ ищут невинных пешек для обвинения в подрывах «Северных потоков»

15 августа 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

По словам политолога Хамера, Германия не хочет называть реальных преступников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В Германии ищут невинных пешек для обвинения в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил немецкий политолог и экономист Айке Хамер, комментируя выдачу ордена на арест шестерых украинцев. «Во-первых, они не хотят называть реальных преступников, поэтому ищут пешек, о которых раструбят СМИ. Сам судебный процесс, возможно, никуда не приведет, потому как эта история о том, как Украина все устранила, — полная небылица. Там речь чуть ли не о супергероях со сверхъестественными способностями, которые якобы подорвали газопровод», — рассказал в беседе с «РЕН ТВ» Хамер. Ранее сообщалось, что ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца дайвера. Также подозревают еще пять человек с украинской стороны в подрыве, среди них есть женщина. Газопроводы были подорваны в 2022 году. Согласно информации Wall Street Journal, к атаке на газопроводы в сентябре 2022 года причастна украинская сторона. Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг допускает, что о подрывах трубопроводов договорились лидеры Украины и Польши. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии ищут невинных пешек для обвинения в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил немецкий политолог и экономист Айке Хамер, комментируя выдачу ордена на арест шестерых украинцев. «Во-первых, они не хотят называть реальных преступников, поэтому ищут пешек, о которых раструбят СМИ. Сам судебный процесс, возможно, никуда не приведет, потому как эта история о том, как Украина все устранила, — полная небылица. Там речь чуть ли не о супергероях со сверхъестественными способностями, которые якобы подорвали газопровод», — рассказал в беседе с «РЕН ТВ» Хамер. Ранее сообщалось, что ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца дайвера. Также подозревают еще пять человек с украинской стороны в подрыве, среди них есть женщина. Газопроводы были подорваны в 2022 году. Согласно информации Wall Street Journal, к атаке на газопроводы в сентябре 2022 года причастна украинская сторона. Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг допускает, что о подрывах трубопроводов договорились лидеры Украины и Польши.