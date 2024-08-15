В ФРГ обвинили Зеленского и Дуду в сговоре о подрыве «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский мог договориться с лидером Польши Анджеем Дудой о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг. По его мнению, данная атака на российские газопроводы не могут быть частной инициативой.
«Как стало ясно из результатов расследования, здесь действовала украинская команда. Однако [подрыв] мог быть возможен только при поддержке „с земли“. <...> Я думаю, могла быть договоренность между руководством Украины и Польши», — заявил Ханнинг. Его слова передает газета Die Welt.
Экс-глава BND также отметил, что данные решения принимаются исключительно на высочайшем политическом уровне. Он высказал мнение, что ради подрыва газопроводов Зеленский мог заключить договоренность с Дудой. Ханнинг уточнил, что отказ Польши в расследовании и выезд из страны одного из подозреваемых также могут указывать на прямую причастность властей к подрыву.
Ранее стало известно, кто приказал взорвать «Северные потоки». Согласно информации Wall Street Journal, к атаке на газопроводы в сентябре 2022 года причастна украинская сторона. Тем, кто отдал приказ о подрыве, был украинский генерал Валерий Залужный, передает «Царьград».
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