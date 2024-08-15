15 августа 2024

Аналитики назвали жителям ХМАО самые дорогие вакансии с переездом на юг России

HeadHunter: на юге России жителям ХМАО готовы платить до 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам готовы платить в Краснодарской крае до 300 тысяч рублей
Югорчанам готовы платить в Краснодарской крае до 300 тысяч рублей Фото:

Самые прибыльные вакансии для жителей ХМАО с релокацией в Краснодарский край предлагают сотрудникам сферы IT, промышленникам и рабочим кадрам, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Работодатели готовы платить здесь зарплату в 150-300 тысяч рублей.

«Программист 1С (middle или middle+) в IT-компании в Краснодаре может рассчитывать на зарплату до 300 тысяч на руки. Тем временем, наладчику станков с ЧПУ готовы платить 220-229 тысяч. А на вакансии упаковщика можно получать от 75 до 150 тысяч рублей», — следует из данных исследования.

На прибыльные вакансии с зарплатой в 125 тысяч можно устроится монтажником в Туапсе или подсобным рабочим на местных стройках. А на возведении мостов в направлении Чинары-Чилипси обещают платить около 110 тысяч.

Среди высокооплачиваемых специалистов есть и врачи, которые могут рассчитывать здесь на оплату до 120 тысяч. Однако минимальная зарплатная планка может быть куда ниже. Например, у неврологов и гинекологов она составляет около 35-40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что непосредственно в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей.

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Самые прибыльные вакансии для жителей ХМАО с релокацией в Краснодарский край предлагают сотрудникам сферы IT, промышленникам и рабочим кадрам, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Работодатели готовы платить здесь зарплату в 150-300 тысяч рублей. «Программист 1С (middle или middle+) в IT-компании в Краснодаре может рассчитывать на зарплату до 300 тысяч на руки. Тем временем, наладчику станков с ЧПУ готовы платить 220-229 тысяч. А на вакансии упаковщика можно получать от 75 до 150 тысяч рублей», — следует из данных исследования. На прибыльные вакансии с зарплатой в 125 тысяч можно устроится монтажником в Туапсе или подсобным рабочим на местных стройках. А на возведении мостов в направлении Чинары-Чилипси обещают платить около 110 тысяч. Среди высокооплачиваемых специалистов есть и врачи, которые могут рассчитывать здесь на оплату до 120 тысяч. Однако минимальная зарплатная планка может быть куда ниже. Например, у неврологов и гинекологов она составляет около 35-40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что непосредственно в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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