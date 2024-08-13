В ХМАО названы профессии с самыми высокими зарплатами

С начала 2024 года в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Рабочие профессии: водитель автомобиля, максимальная зарплата — 280 тысяч рублей; Повар — 260 тысяч рублей; Тракторист — 260 тысяч рублей. Служащие: юрисконсультант, 281 тысяча рублей; Механик — 277 тысяч рублей», — следует из документа.
Самой востребованной рабочей профессией в ХМАО является автоводитель. В среднем работодатели готовы платить соискателям 113 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях среди строителей в ХМАО. Больше всего зарплата выросла у маляров и отделочников. В среднем по региону работникам готовы платить около 90 тысяч рублей.
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