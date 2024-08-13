13 августа 2024

В ХМАО названы профессии с самыми высокими зарплатами

Юрисконсульты и водители стали высокооплачиваемыми профессиями в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоводитель является самой востребованной рабочей профессией в ХМАО
Автоводитель является самой востребованной рабочей профессией в ХМАО Фото:

С начала 2024 года в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Рабочие профессии: водитель автомобиля, максимальная зарплата — 280 тысяч рублей; Повар — 260 тысяч рублей; Тракторист — 260 тысяч рублей. Служащие: юрисконсультант, 281 тысяча рублей; Механик — 277 тысяч рублей», — следует из документа.

Самой востребованной рабочей профессией в ХМАО является автоводитель. В среднем работодатели готовы платить соискателям 113 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях среди строителей в ХМАО. Больше всего зарплата выросла у маляров и отделочников. В среднем по региону работникам готовы платить около 90 тысяч рублей.

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С начала 2024 года в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Рабочие профессии: водитель автомобиля, максимальная зарплата — 280 тысяч рублей; Повар — 260 тысяч рублей; Тракторист — 260 тысяч рублей. Служащие: юрисконсультант, 281 тысяча рублей; Механик — 277 тысяч рублей», — следует из документа. Самой востребованной рабочей профессией в ХМАО является автоводитель. В среднем работодатели готовы платить соискателям 113 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях среди строителей в ХМАО. Больше всего зарплата выросла у маляров и отделочников. В среднем по региону работникам готовы платить около 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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