Депутат челябинского заксобрания Буяков занялся трудоустройством инвалидов

Председатель комитета заксобрания региона по соцполитике Сергей Буяков в Штабе общественной поддержки Челябинской области встретился с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 16 августа URA.RU сообщили в пресс-центре штаба.
«Мы проводим приемы граждан, слышим каждого. Совместными усилиями вопросы, которые стоят перед этой категорией людей, будут решены», — заверил Буяков инвалидов.
Встреча была посвящена карьерным консультациям инвалидов. Им оказывается помощь в подборе оптимального варианта трудоустройства, чтобы они могли чувствовать себя полноценными членами общества и имели возможность зарабатывать. На встрече специалисты Центра занятости выяснили запросы людей с ограниченными возможностями здоровья и работодателей.
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