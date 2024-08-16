Депутат челябинского заксобрания Буяков занялся трудоустройством инвалидов

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Сергей Буяков заявил, что заксобрание нацелено на решение проблем инвалидов
Сергей Буяков заявил, что заксобрание нацелено на решение проблем инвалидов Фото:

Председатель комитета заксобрания региона по соцполитике Сергей Буяков в Штабе общественной поддержки Челябинской области встретился с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 16 августа URA.RU сообщили в пресс-центре штаба.

«Мы проводим приемы граждан, слышим каждого. Совместными усилиями вопросы, которые стоят перед этой категорией людей, будут решены», — заверил Буяков инвалидов.

Встреча была посвящена карьерным консультациям инвалидов. Им оказывается помощь в подборе оптимального варианта трудоустройства, чтобы они могли чувствовать себя полноценными членами общества и имели возможность зарабатывать. На встрече специалисты Центра занятости выяснили запросы людей с ограниченными возможностями здоровья и работодателей.

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Председатель комитета заксобрания региона по соцполитике Сергей Буяков в Штабе общественной поддержки Челябинской области встретился с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 16 августа URA.RU сообщили в пресс-центре штаба. «Мы проводим приемы граждан, слышим каждого. Совместными усилиями вопросы, которые стоят перед этой категорией людей, будут решены», — заверил Буяков инвалидов. Встреча была посвящена карьерным консультациям инвалидов. Им оказывается помощь в подборе оптимального варианта трудоустройства, чтобы они могли чувствовать себя полноценными членами общества и имели возможность зарабатывать. На встрече специалисты Центра занятости выяснили запросы людей с ограниченными возможностями здоровья и работодателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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