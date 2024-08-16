Депутат Горнов познакомит с историей Челябинска школьников из Ясиноватой

Иван Горнов сообщил о визите в Челябинск детей из ДНР Фото: Андрей Самитов © URA.RU

На форум городов трудовой доблести в Челябинск приедут 50 педагогов и школьников из Ясиноватой. Как сообщил URA.RU вице-спикер гордумы Иван Горнов, дети из ДНР приедут в Челябинск на следующей неделе.

«Я очень хочу, чтобы дети, которые приедут на форум, познакомились с силой наших предков. Чтобы увидели, как мы, челябинцы, сегодня продолжаем традиции наших отцов», — подчеркнул Горнов.

Он добавил, что в ходе форума молодежь многих регионов познакомится с историей, предприятиями, природой Челябинской области. Также Горнов выразил надежду, что молодежь продолжит общение и после мероприятия.

Всероссийский молодежный патриотический форум «Челябинск — ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе» пройдет с 20 по 22 августа. Он должен познакомить молодежь из разных регионов России с историей Танкограда, а также показать, какие задачи по защите страны город решает в рамках специальной военной операции. На приглашение откликнулись 35 городов трудовой доблести. В числе участников форума — делегация из города-побратима Челябинска Ясиноватой.

Форум проходит при поддержке губернатора региона и гордумы Челябинска. Как отметил Горнов, депутаты гордумы активно готовятся к его проведению.