В Беларуси комика Комиссаренко обвинили в оскорблениях Лукашенко

16 августа 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Белорусского комика Славу Комиссаренко обвинили в оскорблении президента Беларуси Фото: Соцсети Против белорусского комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявили в СК страны. «СК Беларуси начал заочное производство дела против стендап-комика Комиссаренко по обвинению в оскорблении президента», — сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики. Ранее Комиссаренко сообщал, что его поисками занялся КГБ Беларуси. Комику поступила информация, что его собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине» в республику. Сам Комиссаренко связывал интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против белорусского комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявили в СК страны. «СК Беларуси начал заочное производство дела против стендап-комика Комиссаренко по обвинению в оскорблении президента», — сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики. Ранее Комиссаренко сообщал, что его поисками занялся КГБ Беларуси. Комику поступила информация, что его собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине» в республику. Сам Комиссаренко связывал интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко.