В Беларуси комика Комиссаренко обвинили в оскорблениях Лукашенко

Против белорусского комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявили в СК страны.
«СК Беларуси начал заочное производство дела против стендап-комика Комиссаренко по обвинению в оскорблении президента», — сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики.
Ранее Комиссаренко сообщал, что его поисками занялся КГБ Беларуси. Комику поступила информация, что его собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине» в республику. Сам Комиссаренко связывал интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко.
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