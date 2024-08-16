В Беларуси комика Комиссаренко обвинили в оскорблениях Лукашенко

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Слава Комиссаренко
Белорусского комика Славу Комиссаренко обвинили в оскорблении президента Беларуси Фото:

Против белорусского комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявили в СК страны.

«СК Беларуси начал заочное производство дела против стендап-комика Комиссаренко по обвинению в оскорблении президента», — сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики.

Ранее Комиссаренко сообщал, что его поисками занялся КГБ Беларуси. Комику поступила информация, что его собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине» в республику. Сам Комиссаренко связывал интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко.

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Против белорусского комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявили в СК страны. «СК Беларуси начал заочное производство дела против стендап-комика Комиссаренко по обвинению в оскорблении президента», — сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики. Ранее Комиссаренко сообщал, что его поисками занялся КГБ Беларуси. Комику поступила информация, что его собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине» в республику. Сам Комиссаренко связывал интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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