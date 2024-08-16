В Екатеринбурге пройдут масштабные соревнования силовых спецподразделений на полигоне «Свердловский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Мероприятие пройдет с 23 по 25 августа. Оно направлено на оттачивание навыков участников российской спецоперации на Украине. «В соревнованиях будут участвовать команды спецподразделений Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. Впервые зрители смогут вживую увидеть, как спецназ демонстрирует навыки владения несколькими видами оружия при штурме и освобождении заложников», — рассказали в ЦВО.
Кроме того, пройдет состязание снайперов. Все начнется в девять часов. Завершатся соревнования 25 августа в 16:30 концертом заслуженного артиста РФ Александра Маршала.
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