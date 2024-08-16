В Екатеринбург стянут силовиков и военных. Фото

В Екатеринбурге пройдут масштабные соревнования военных и ФСБ
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Военные и силовики будут соревноваться на полигоне (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пройдут масштабные соревнования силовых спецподразделений на полигоне «Свердловский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Мероприятие пройдет с 23 по 25 августа. Оно направлено на оттачивание навыков участников российской спецоперации на Украине. «В соревнованиях будут участвовать команды спецподразделений Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. Впервые зрители смогут вживую увидеть, как спецназ демонстрирует навыки владения несколькими видами оружия при штурме и освобождении заложников», — рассказали в ЦВО.

Кроме того, пройдет состязание снайперов. Все начнется в девять часов. Завершатся соревнования 25 августа в 16:30 концертом заслуженного артиста РФ Александра Маршала.

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В Екатеринбурге пройдут масштабные соревнования силовых спецподразделений на полигоне «Свердловский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Мероприятие пройдет с 23 по 25 августа. Оно направлено на оттачивание навыков участников российской спецоперации на Украине. «В соревнованиях будут участвовать команды спецподразделений Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. Впервые зрители смогут вживую увидеть, как спецназ демонстрирует навыки владения несколькими видами оружия при штурме и освобождении заложников», — рассказали в ЦВО. Кроме того, пройдет состязание снайперов. Все начнется в девять часов. Завершатся соревнования 25 августа в 16:30 концертом заслуженного артиста РФ Александра Маршала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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