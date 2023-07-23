Челябинскую фирму заподозрили в выводе миллионов долларов за рубеж

Компанию «Колорит-М» из Челябинска таможня заподозрила в выводе свыше 1,5 млн долларов США за рубеж

Компания перечислила свыше 1,5 млн долларов за оборудование, которого не получила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торговую компанию «Колорит-М» из Челябинска заподозрили в выводе 1,5 миллиона долларов США за рубеж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

«Челябинской таможней по результатам проверочных мероприятий в отношении ООО „Колорит-М“ установлены факты вывода капитала за рубеж. В адрес нерезидентов перечислены крупные денежные суммы», — отметили URA.RU в таможне.

В арбитражном суде региона рассматривается два иска. По одному из них оспаривается свыше 270 тысяч долларов США, по другому — более 1,3 млн долларов.

Как предполагают таможенники, челябинская фирма заключала внешнеторговые контракты. Соглашения составлялись с компаниями Китая и Венгрии. По договорам предполагалась поставка оборудования, за которое перечислялись деньги.

«Нормами валютного законодательства предусмотрено, что в случае отсутствия поставки товара на территорию России резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета в уполномоченных банках. Однако данное требование не было соблюдено», — заявили URA.R в таможне.

Представители ведомства добавили, что в ходе проверок собраны доказательства, позволяющие признать сделки недействительными. Данная мера реализована в рамках функции валютного контроля. «Колорит-М» принадлежит, согласно базе СБИС, Александру Худякову. Гендиректором является Сангаджи Гангуев. При подготовке материала в компанию отправлен запрос, ответа на который к моменту публикации URA.RU не получило.