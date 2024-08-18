18 августа 2024

Осужденный за вымогательство создатель скандального сайта откроет патриотическое НКО в ХМАО. Инсайд

Создатель портала «Чиновник.Ру» Шмонин намерен получать гранты на игре «Зарница»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Шмонин получил 8 лет за распространение фейков и порнографии, но отправился на фронт
Эдуард Шмонин получил 8 лет за распространение фейков и порнографии, но отправился на фронт Фото:

Осужденный на восемь лет лишения свободы за распространение порно и вымогательство создатель сайта «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин задумал открыть патриотическое НКО в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Говорят, после ранения в зоне СВО, куда он отправился вместо восьми лет заключения в колонии, Шмонин намерен всерьез взаимодействовать с ДОСААФ и возрождать военно-патриотическую игру „Зарница“. В надежде получить гранты или бюджетные субсидии экс-владелец портала „Чиновник.ру“ и „Общественное телевидение Югры“ (медиа занимались публикацией компромата на окружные власти) объехал ряд городов округа, где встречался с авторитетными бизнесменами. Собеседники в правительстве ХМАО опасаются, что Шмонин в случае отказа может вновь начать проводить пиар-атаки на югорские политэлиты», — сообщает инсайдер.

Источники отмечают, что Шмонин, получив ранение в зоне спецоперации, вернулся в Югру. В местных медиа писали, что он заключил контракт с одной из ЧВК и отправился на фронт вместо того, чтобы отбывать заключение в колонии.

К моменту публикации материала комментарий Эдуарда Шмонина получить не удалось, так как в распоряжении редакции нет его номера телефона. Редакция готова предоставить возможность высказать свою позицию

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошли обыски у блогера Евгения Анисимова. Вместе со Шмониным они снимали фильм, дискредитирующий политэлиты ХМАО.

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Осужденный на восемь лет лишения свободы за распространение порно и вымогательство создатель сайта «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин задумал открыть патриотическое НКО в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Говорят, после ранения в зоне СВО, куда он отправился вместо восьми лет заключения в колонии, Шмонин намерен всерьез взаимодействовать с ДОСААФ и возрождать военно-патриотическую игру „Зарница“. В надежде получить гранты или бюджетные субсидии экс-владелец портала „Чиновник.ру“ и „Общественное телевидение Югры“ (медиа занимались публикацией компромата на окружные власти) объехал ряд городов округа, где встречался с авторитетными бизнесменами. Собеседники в правительстве ХМАО опасаются, что Шмонин в случае отказа может вновь начать проводить пиар-атаки на югорские политэлиты», — сообщает инсайдер. Источники отмечают, что Шмонин, получив ранение в зоне спецоперации, вернулся в Югру. В местных медиа писали, что он заключил контракт с одной из ЧВК и отправился на фронт вместо того, чтобы отбывать заключение в колонии. К моменту публикации материала комментарий Эдуарда Шмонина получить не удалось, так как в распоряжении редакции нет его номера телефона. Редакция готова предоставить возможность высказать свою позицию Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошли обыски у блогера Евгения Анисимова. Вместе со Шмониным они снимали фильм, дискредитирующий политэлиты ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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