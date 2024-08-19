Спикер заксо Бабушкина произвела впечатление на китайских коллег, они подпишут меморандум. Фото

Спикер заксо Бабушкина договорилась подписать меморандум с коллегами из Китая

20 августа 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина радушно приняла иностранных гостей Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина познакомила делегацию Муниципального народного собрания Гуанчжоу, который является городом-побратимом Екатеринбурга, с местным парламентом. А после экскурсии стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Подробности встречи Бабушкина рассказала в своем telegram-канале. «Мои коллеги [из Гуанчжоу] попросили подробнее познакомить их с работой законодательного собрания, и я с удовольствием это сделала. Мы показали наш музей, я лично провела экскурсию по залу заседания, рассказала, как проходят обсуждения важных законопроектов, показала места для представителей органов власти и СМИ. Мои коллеги были удивлены, когда узнали, что по моей инициативе с 2017 года заседания депутатов транслируются на всю Россию», — рассказала Бабушкина. После экскурсии с главой делегации — заместителем председателя постоянного комитета Муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу Юй Шаовэнь — Бабушкина подписала меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это позволит детальнее изучить опыт китайских коллег, углубить торгово-экономические, научные, образовательные, культурные отношения. «У нас, например, промышленность очень заинтересована в связях с Китаем, и мы сможем „подводить“ законодательную основу к новым партнерствам», — добавила Бабушкина. Делегация из Гуанчжоу приехала в Екатеринбург на День города, который прошел 17 августа. Ранее спикер заксобрания вместе с мэром города Алексеем Орловым провели с гостями переговоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина познакомила делегацию Муниципального народного собрания Гуанчжоу, который является городом-побратимом Екатеринбурга, с местным парламентом. А после экскурсии стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Подробности встречи Бабушкина рассказала в своем telegram-канале. «Мои коллеги [из Гуанчжоу] попросили подробнее познакомить их с работой законодательного собрания, и я с удовольствием это сделала. Мы показали наш музей, я лично провела экскурсию по залу заседания, рассказала, как проходят обсуждения важных законопроектов, показала места для представителей органов власти и СМИ. Мои коллеги были удивлены, когда узнали, что по моей инициативе с 2017 года заседания депутатов транслируются на всю Россию», — рассказала Бабушкина. После экскурсии с главой делегации — заместителем председателя постоянного комитета Муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу Юй Шаовэнь — Бабушкина подписала меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это позволит детальнее изучить опыт китайских коллег, углубить торгово-экономические, научные, образовательные, культурные отношения. «У нас, например, промышленность очень заинтересована в связях с Китаем, и мы сможем „подводить“ законодательную основу к новым партнерствам», — добавила Бабушкина. Делегация из Гуанчжоу приехала в Екатеринбург на День города, который прошел 17 августа. Ранее спикер заксобрания вместе с мэром города Алексеем Орловым провели с гостями переговоры.