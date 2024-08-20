В Сатке выселяют секцию единоборств на теннисный корт

Детей выселяют заниматься на необорудованном месте теннисного корта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке Челябинской области выселяют секцию единоборств, где занимаются больше тысячи человек, на теннисный корт, который не оборудован для занятий. Об этом URA.RU сообщили родители воспитанников.

«Секцию единоборств заставляют освободить единственный оборудованный зал для занятий единоборствами и тренироваться в теннисном корте, который практически невозможно переоборудовать. Наш зал отдают баскетболистам, который у них будет уже как минимум вторым (первый есть в МАУДО Спортивная школа „Магнезит“)», — сообщает Татьяна Д.

Жительница Сатки уточнила, что воспитанники секции единоборств занимают призовые места на многих соревнованиях. При этом в самой секции занимаются более тысячи детей, и для нее стоило бы подыскать еще одно помещение. У секции баскетбола при этом есть специально оборудованное место для занятий.

«Секции единоборств на территории нашего района более наполнены, чем секции баскетбола. Единоборствами занимаются более тысячи детей, и второй зал единоборцам необходим, а у нас единственный решили забрать», — добавила женщина.

Родители подготовили петицию, где попросили не забирать у детей зал. Под петицией подписались больше тысячи человек. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Саткинского района с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации ответ на него не поступал.