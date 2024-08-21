В Турции считают, что санкции против России сыграли злую шутку с западной экономикой

Глава партии в Турции: санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой
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Санкции против России сыграли злую шутку с самой западной экономикой, заявил Догу Перинчек
Санкции против России сыграли злую шутку с самой западной экономикой, заявил Догу Перинчек Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, введенные против России, не достигли своих целей и сыграли злую шутку с западной экономикой. Об этом заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Турецкая экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой», — сказал Перинчек РИА Новости. Он добавил, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий.

Политик также указал на неэффективность военных и дипломатических усилий со стороны Украины и западных стран. По словам Перинчека, в текущей ситуации Россия активно развивает связи на евразийском и азиатском направлениях, укрепляя свои позиции.

Ранее британский журнал The Economist написал, что президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось стабилизировать экономическую политику. В ближайшее время ожидается, что ВВП России будет расти быстрее чем в 95% других странах с богатой экономикой. 

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Санкции, введенные против России, не достигли своих целей и сыграли злую шутку с западной экономикой. Об этом заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. «Турецкая экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой», — сказал Перинчек РИА Новости. Он добавил, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий. Политик также указал на неэффективность военных и дипломатических усилий со стороны Украины и западных стран. По словам Перинчека, в текущей ситуации Россия активно развивает связи на евразийском и азиатском направлениях, укрепляя свои позиции. Ранее британский журнал The Economist написал, что президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось стабилизировать экономическую политику. В ближайшее время ожидается, что ВВП России будет расти быстрее чем в 95% других странах с богатой экономикой. 
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