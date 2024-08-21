21 августа 2024

Свердловская школа вошла в топ-10 по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы

RAEX: школа из Екатеринбурга названа лидером по поступлению в ведущие вузы
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в школе № 133 Академического района. Екатеринбург , школа 133
Четыре свердловские школы попали в топ-100 (фото из архива) Фото:

Екатеринбургский СУНЦ УрФУ занял восьмое место в рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX.

Доля бюджетников там — 52%, а олимпиадников — 31%. На 52-й строке рейтинга расположилась гимназия № 9 (50,5% бюджетников и 21% олимпиадников). Лицей № 130 (65,4% бюджетников и олимпиадников 11,9%) занял 73 место, а гимназия №2 (28,8 бюджетников и 4,1 олимпиадников) оказалась на 97 строчке. Всего в этом рейтинге оказалось 20 свердловских школ.

URA.RU писало, что в рейтинге лучших школ России 2024 года отмечены 22 школы из Екатеринбурга. А всего в топ-100 попали только три учебных учреждения из Екатеринбурга.

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Екатеринбургский СУНЦ УрФУ занял восьмое место в рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX. Доля бюджетников там — 52%, а олимпиадников — 31%. На 52-й строке рейтинга расположилась гимназия № 9 (50,5% бюджетников и 21% олимпиадников). Лицей № 130 (65,4% бюджетников и олимпиадников 11,9%) занял 73 место, а гимназия №2 (28,8 бюджетников и 4,1 олимпиадников) оказалась на 97 строчке. Всего в этом рейтинге оказалось 20 свердловских школ. URA.RU писало, что в рейтинге лучших школ России 2024 года отмечены 22 школы из Екатеринбурга. А всего в топ-100 попали только три учебных учреждения из Екатеринбурга.
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