Times of India: никакие диеты не помогут похудеть из-за пяти причин

Times of India: стресс и недостаток сна мешают сбросить лишние килограммы

22 августа 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Малоподвижный образ жизни способствует набору лишнего веса Фото: Анна Майорова © URA.RU Усилия, направленные на похудение, в том числе различные диеты, не помогут, если у человека плохое состояние кишечника. Мешают сбросить лишний вес: стресс, низкое потребление белка, недостаток сна и злоупотребление пищей с высоким содержанием сахара. Об этом рассказал диетолог клиники Sens Дипак Пал. «Среди основных проблем, из-за которых люди не могут похудеть — плохое здоровье кишечника с несбалансированными кишечными бактериями, хронический стресс, приводящий к повышению уровня кортизола, низкое потребление белка, вызывающее повышенный аппетит. Также не позволяют избавиться от лишних килограммов — высокое потребление сахара и недостаток сна», — передает Times of India слова Дипака Пала. Кишечник играет ключевую роль в процессе переваривания пищи и от его здоровья зависит общее состояние человека. Бактерии, обитающие в кишечнике, оказывают решающее влияние на набор веса, отмечает диетолог. Для поддержания здоровья кишечника рекомендуется включать в рацион следующие продукты: Цельные зерна: Богаты клетчаткой и содержанием полезных веществ.

Ягоды: Содержат антиоксиданты и укрепляют здоровье кишечника.

Цитрусовые: Обеспечивают организм витамином C и клетчаткой.

Постный белок: важен для восстановления тканей и поддержания мышечной массы.

Листовые зеленые овощи: Способствуют хорошему пищеварению и содержат много витаминов.

Авокадо: источник полезных жиров и клетчатки. По мнению Пала, из-за постоянного стресса увеличивается выработка кортизола в организме человека. Этот гормон мешает похудению. Он добавил, что дефицит белка является причиной набора лишних килограммов, особенно в области живота. Такие продукты, как киноа, чечевица, орехи, яйца, творог, рыба и бобы, являются хорошим источником белка. Пал подчеркнул, что газированные напитки с высоким содержанием сахара способствуют набору веса. Кроме того, недостаток сна препятствует хорошему обмену веществ. Диетолог рекомендует спать 7-8 часов, не отвлекаясь на гаджеты. Осознанное здоровое питание, физические упражнения в сочетании со здоровым режимом могут творить чудеса для человеческого организма и помогут привести вес в норму, советует специалист. Ранее в Национальном институте здоровья людям, желающим похудеть рекомендовали потреблять меньше калорий, чем тратит организм. Рассчитать свою норму калорий можно с помощью специальных формул и калькуляторов, учитывающих индивидуальные особенности человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усилия, направленные на похудение, в том числе различные диеты, не помогут, если у человека плохое состояние кишечника. Мешают сбросить лишний вес: стресс, низкое потребление белка, недостаток сна и злоупотребление пищей с высоким содержанием сахара. Об этом рассказал диетолог клиники Sens Дипак Пал. «Среди основных проблем, из-за которых люди не могут похудеть — плохое здоровье кишечника с несбалансированными кишечными бактериями, хронический стресс, приводящий к повышению уровня кортизола, низкое потребление белка, вызывающее повышенный аппетит. Также не позволяют избавиться от лишних килограммов — высокое потребление сахара и недостаток сна», — передает Times of India слова Дипака Пала. Кишечник играет ключевую роль в процессе переваривания пищи и от его здоровья зависит общее состояние человека. Бактерии, обитающие в кишечнике, оказывают решающее влияние на набор веса, отмечает диетолог. Для поддержания здоровья кишечника рекомендуется включать в рацион следующие продукты: По мнению Пала, из-за постоянного стресса увеличивается выработка кортизола в организме человека. Этот гормон мешает похудению. Он добавил, что дефицит белка является причиной набора лишних килограммов, особенно в области живота. Такие продукты, как киноа, чечевица, орехи, яйца, творог, рыба и бобы, являются хорошим источником белка. Пал подчеркнул, что газированные напитки с высоким содержанием сахара способствуют набору веса. Кроме того, недостаток сна препятствует хорошему обмену веществ. Диетолог рекомендует спать 7-8 часов, не отвлекаясь на гаджеты. Осознанное здоровое питание, физические упражнения в сочетании со здоровым режимом могут творить чудеса для человеческого организма и помогут привести вес в норму, советует специалист. Ранее в Национальном институте здоровья людям, желающим похудеть рекомендовали потреблять меньше калорий, чем тратит организм. Рассчитать свою норму калорий можно с помощью специальных формул и калькуляторов, учитывающих индивидуальные особенности человека.