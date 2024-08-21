Власти Ханты-Мансийска хотят задействовать в бизнесе каждого второго жителя

Власти Ханты-Мансийска планируют увеличить долю жителей, которые будут заняты в сфере малого и среднего бизнеса, до 45,3%. Это следует из утвержденного плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.
«План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года… Увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе (без внешних совместителей) от общей численности занятых в экономике к 2036 году до 45,3%», — написано в документе, размещенном на сайте мэрии.
Для достижения этой цели будут разработаны механизмы взаимодействия и поддержки по привлечению высококвалифицированных кадров. Также власти планируют увеличить численность выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений минимум до тысячи человек в год. По оценкам, к 2036 году в малом и среднем бизнесе будут задействованы более 40 тысяч человек.
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