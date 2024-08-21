21 августа 2024

Власти Ханты-Мансийска хотят задействовать в бизнесе каждого второго жителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Через 12 лет в Ханты-Мансийске будет 45,3% жителей, работающих в сфере бизнеса
Через 12 лет в Ханты-Мансийске будет 45,3% жителей, работающих в сфере бизнеса Фото:

Власти Ханты-Мансийска планируют увеличить долю жителей, которые будут заняты в сфере малого и среднего бизнеса, до 45,3%. Это следует из утвержденного плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

«План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года… Увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе (без внешних совместителей) от общей численности занятых в экономике к 2036 году до 45,3%», — написано в документе, размещенном на сайте мэрии.

Для достижения этой цели будут разработаны механизмы взаимодействия и поддержки по привлечению высококвалифицированных кадров. Также власти планируют увеличить численность выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений минимум до тысячи человек в год. По оценкам, к 2036 году в малом и среднем бизнесе будут задействованы более 40 тысяч человек.

Правительство ХМАО вместе с министерством экономики РФ внедрит в округе пилотный проект — платформу для обратной связи «ЦУР Бизнес». Врио губернатора Кухарук отметил, что в Югре необходимо усилить работу на местах, сократить время выдачи разрешительной документации и снизить административное давление на бизнес.

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Власти Ханты-Мансийска планируют увеличить долю жителей, которые будут заняты в сфере малого и среднего бизнеса, до 45,3%. Это следует из утвержденного плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года… Увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе (без внешних совместителей) от общей численности занятых в экономике к 2036 году до 45,3%», — написано в документе, размещенном на сайте мэрии. Для достижения этой цели будут разработаны механизмы взаимодействия и поддержки по привлечению высококвалифицированных кадров. Также власти планируют увеличить численность выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений минимум до тысячи человек в год. По оценкам, к 2036 году в малом и среднем бизнесе будут задействованы более 40 тысяч человек. Правительство ХМАО вместе с министерством экономики РФ внедрит в округе пилотный проект — платформу для обратной связи «ЦУР Бизнес». Врио губернатора Кухарук отметил, что в Югре необходимо усилить работу на местах, сократить время выдачи разрешительной документации и снизить административное давление на бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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