В аэропорту Челябинска на пять часов задержали рейс до Сургута

11 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Задержка произошла из-за позднего прилета судна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска 11 сентября на пять часов задержали рейс до Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле. «Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут. Планируемое время вылета 18 часов 50 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что задержка произошла из-за позднего прилета судна. Полеты выполняет авиакомпания «Utair». Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Челябинска 11 сентября на пять часов задержали рейс до Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле. «Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут. Планируемое время вылета 18 часов 50 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что задержка произошла из-за позднего прилета судна. Полеты выполняет авиакомпания «Utair». Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.