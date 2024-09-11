В аэропорту Челябинска на пять часов задержали рейс до Сургута

Задержка произошла из-за позднего прилета судна
В аэропорту Челябинска 11 сентября на пять часов задержали рейс до Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле.
«Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут. Планируемое время вылета 18 часов 50 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Там отметили, что задержка произошла из-за позднего прилета судна. Полеты выполняет авиакомпания «Utair». Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.
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