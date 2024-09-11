В аэропорту Челябинска на пять часов задержали рейс до Сургута

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, табло, расписание вылетов, пассажиры
Задержка произошла из-за позднего прилета судна Фото:

В аэропорту Челябинска 11 сентября на пять часов задержали рейс до Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле.

«Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут. Планируемое время вылета 18 часов 50 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что задержка произошла из-за позднего прилета судна. Полеты выполняет авиакомпания «Utair». Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

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В аэропорту Челябинска 11 сентября на пять часов задержали рейс до Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле. «Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут. Планируемое время вылета 18 часов 50 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что задержка произошла из-за позднего прилета судна. Полеты выполняет авиакомпания «Utair». Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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