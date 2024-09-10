В центре Нижневартовска задумали построить полигон для спортивного туризма

В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить веревочный полигон для спортивного туризма. Локацию рассчитывают создать местные жители в центре города за счет конкурса инициативного бюджетирования. Об этом URA.RU рассказала одна из авторов инициативы Анна Чернухина.
«С этим проектом мы участвуем в конкурсе инициативного бюджетирования. Если удасться в этом году получить финансирование, то строительство начнется в мае 2025 года», — рассказала Чернухина. Локацию планируют построить рядом с центром детского творчества на улице Ленина.
Заниматься в веревочном парке смогут как школьники, так и взрослые. «Его можно использовать не только для спортсменов, но и компаний. Тимбилдинг — очень популярная сегодня тема», — добавила вартовчанка. Стоимость всего проекта — 3,2 миллиона рублей. Самим жителям удалось собрать уже 10% от суммы, а остальные средства активисты рассчитывают получить благодаря конкурсу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появится новое место для ярмарок. Тогда речь шла о локации в экопарке «Ягом».
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