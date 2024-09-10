10 сентября 2024

В центре Нижневартовска задумали построить полигон для спортивного туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Веревочный полигон могут построить в 2025 году
Веревочный полигон могут построить в 2025 году Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить веревочный полигон для спортивного туризма. Локацию рассчитывают создать местные жители в центре города за счет конкурса инициативного бюджетирования. Об этом URA.RU рассказала одна из авторов инициативы Анна Чернухина.

«С этим проектом мы участвуем в конкурсе инициативного бюджетирования. Если удасться в этом году получить финансирование, то строительство начнется в мае 2025 года», — рассказала Чернухина. Локацию планируют построить рядом с центром детского творчества на улице Ленина.

Заниматься в веревочном парке смогут как школьники, так и взрослые. «Его можно использовать не только для спортсменов, но и компаний. Тимбилдинг — очень популярная сегодня тема», — добавила вартовчанка. Стоимость всего проекта — 3,2 миллиона рублей. Самим жителям удалось собрать уже 10% от суммы, а остальные средства активисты рассчитывают получить благодаря конкурсу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появится новое место для ярмарок. Тогда речь шла о локации в экопарке «Ягом».

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В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить веревочный полигон для спортивного туризма. Локацию рассчитывают создать местные жители в центре города за счет конкурса инициативного бюджетирования. Об этом URA.RU рассказала одна из авторов инициативы Анна Чернухина. «С этим проектом мы участвуем в конкурсе инициативного бюджетирования. Если удасться в этом году получить финансирование, то строительство начнется в мае 2025 года», — рассказала Чернухина. Локацию планируют построить рядом с центром детского творчества на улице Ленина. Заниматься в веревочном парке смогут как школьники, так и взрослые. «Его можно использовать не только для спортсменов, но и компаний. Тимбилдинг — очень популярная сегодня тема», — добавила вартовчанка. Стоимость всего проекта — 3,2 миллиона рублей. Самим жителям удалось собрать уже 10% от суммы, а остальные средства активисты рассчитывают получить благодаря конкурсу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появится новое место для ярмарок. Тогда речь шла о локации в экопарке «Ягом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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