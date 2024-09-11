В ХМАО приставу за покрывательство алиментщиков грозит уголовная ответственность

Судебный пристав-исполнитель из Нижневартовска пойдет под суд за покрывательство должников по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
«Обвиняемая при исполнении должностных обязанностей совершала действия, направленные на сокрытие задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних. В том числе принимала незаконные решения о прекращении исполнительных производств при наличии фактически непогашенной задолженности по алиментам и вносила в официальные документы ложные сведения», — сообщает пресс-служба ведомства.
Общая сумма невыплаченных алиментов составила более 13 миллионов рублей. 31 югорчанин признан потерпевшим. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.
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