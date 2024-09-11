11 сентября 2024

В ХМАО приставу за покрывательство алиментщиков грозит уголовная ответственность

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пристава, который покрывал алиментщиков
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пристава, который покрывал алиментщиков Фото:

Судебный пристав-исполнитель из Нижневартовска пойдет под суд за покрывательство должников по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Обвиняемая при исполнении должностных обязанностей совершала действия, направленные на сокрытие задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних. В том числе принимала незаконные решения о прекращении исполнительных производств при наличии фактически непогашенной задолженности по алиментам и вносила в официальные документы ложные сведения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма невыплаченных алиментов составила более 13 миллионов рублей. 31 югорчанин признан потерпевшим. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.

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Судебный пристав-исполнитель из Нижневартовска пойдет под суд за покрывательство должников по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. «Обвиняемая при исполнении должностных обязанностей совершала действия, направленные на сокрытие задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних. В том числе принимала незаконные решения о прекращении исполнительных производств при наличии фактически непогашенной задолженности по алиментам и вносила в официальные документы ложные сведения», — сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма невыплаченных алиментов составила более 13 миллионов рублей. 31 югорчанин признан потерпевшим. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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