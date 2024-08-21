Актриса из Нижнего Тагила сыграла в сериале с Шуфутинским. Фото

На ТНТ выйдет сериал «Третье сентября» со свердловчанкой Ариной Постниковой

22 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Арина Постникова сыграла главную роль в сериале Фото предоставлено телеканалом ТНТ 2 сентября на ТНТ выходит сериал «Третье сентября»: Витя (Павел Рассомахин) решил жениться на любимой девушке и сделать это в самую «мемную» дату. Накануне свадьбы вместе с друзьями он бурно отметил расставание с холостяцкой жизнью и забыл события вечера. Когда жених добрался до ЗАГСа, то перед росписью его избранница сбежала. Невесту в проекте сыграла Арина Постникова из Нижнего Тагила (Свердловская область). URA.RU обсудила с ней, сложно ли попасть в сериал и чему ее научил уральский город. Сюжет сериала основан на тексте песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского Фото предоставлено телеканалом ТНТ — В «Третьем сентября» у вас главная женская роль. Не могли бы вы немного рассказать про свою героиню? — Моего персонажа зовут Маша, и, как любил повторять наш режиссер Феликс Герчиков, она идеальная невеста. «Третье сентября» — самый волшебный и счастливый день в ее жизни. Ведь исполняется заветная мечта. Она выходит замуж за любимого мужчину. Именно за любимого, что важно, потому что у Маши конфликт с мамой из-за ее жениха. Дело в том, что Витя не богат, и маму это категорически не устраивает, но наши герои друг друга очень любят. Маша — прекрасная, простая, светлая, тверская девчонка. Я надеюсь, что многие девушки узнают в ней себя, а в нашем сумасшедшем «Дне сурка» — свадьбу своей мечты. Потому что там есть все: друзья, настоящее веселье, музыка и множество приключений. — Насколько долго продолжались пробы? Сразу ли вас утвердили? — Я ходила в один из первых дней кастинга, и пробы сразу были парные. Что интересно, у меня был другой партнер, не Паша (Павел Рассомахин — прим. ред.). С режиссером сразу нашли общий язык. Мы пробовали три сцены, показывающие разные взаимоотношения между партнерами. Играли и самую сложную сцену, когда Маша сбегает от возлюбленного и плачет — режиссеру нужно было увидеть весь спектр эмоций. А потом я получила творческое задание. В качестве импровизации меня попросили исполнить мини-этюд, собственную интерпретацию исполнения песни «Свадебные цветы». Дело в том, что в сериале много песен, которые любят жители нашей страны, будут звучать и в оригинале, и в нашем исполнении. Задание было выполнено в удовольствие, и я ушла с проб с легким сердцем, а как быстро приняли решение на мой счет — не знаю. Об этом лучше спрашивать режиссера и продюсеров. Арина также знакома зрителям по сериалам «Восьмидесятые» и «По законам военного времени» Фото предоставлено телеканалом ТНТ — То есть музыкальное творческое задание не представляло для вас сложности? — Нет. Оно было в радость, ведь я люблю петь. Нужно объяснить, что изначально «Третье сентября» задумали как сериал-мюзикл, но потом отошли от этой идеи. Музыкальных номеров не так много, но они яркие. На мой взгляд, в финале, получился более понятный и приятный зрителю формат. А для меня возможность спеть в сериале — это подарок. Дело в том, что я профессиональная вокалистка, занимаюсь пением с четырех лет и сейчас играю главную женскую роль в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Я так благодарна авторам «Третьего сентября», нашим продюсерам и каналу ТНТ за то, что многие известные хиты прозвучат в новом исполнении. Уверена, что когда люди услышат эти песни, им захочется улыбнуться. — Часто ли сейчас удается бывать на малой родине — в Нижнем Тагиле? — К сожалению, редко, зато метко. В Нижнем Тагиле живет вся моя семья, поэтому я приезжаю туда с любовью и радостью. Для меня очень и очень важно, что город цветет, развивается. Более того, все вокальные навыки, которые вы обнаружите в нашем чудесном сериале, я приобрела именно в Нижнем Тагиле. Так что это потрясающий, очень талантливый город, создающий профессиональных артистов. — Учитывая, что вы играете в одном из самых популярных московских мюзиклов, это не вызывает сомнений. — Спасибо. Я могу сказать, что сейчас Москва — это мой основной дом, здесь я делаю то, что по-настоящему люблю, занимаюсь актерской профессией. Но и Нижний Тагил у меня в сердце, хотя удается приезжать не так часто, как хотелось бы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

2 сентября на ТНТ выходит сериал «Третье сентября»: Витя (Павел Рассомахин) решил жениться на любимой девушке и сделать это в самую «мемную» дату. Накануне свадьбы вместе с друзьями он бурно отметил расставание с холостяцкой жизнью и забыл события вечера. Когда жених добрался до ЗАГСа, то перед росписью его избранница сбежала. Невесту в проекте сыграла Арина Постникова из Нижнего Тагила (Свердловская область). URA.RU обсудила с ней, сложно ли попасть в сериал и чему ее научил уральский город. — В «Третьем сентября» у вас главная женская роль. Не могли бы вы немного рассказать про свою героиню? — Моего персонажа зовут Маша, и, как любил повторять наш режиссер Феликс Герчиков, она идеальная невеста. «Третье сентября» — самый волшебный и счастливый день в ее жизни. Ведь исполняется заветная мечта. Она выходит замуж за любимого мужчину. Именно за любимого, что важно, потому что у Маши конфликт с мамой из-за ее жениха. Дело в том, что Витя не богат, и маму это категорически не устраивает, но наши герои друг друга очень любят. Маша — прекрасная, простая, светлая, тверская девчонка. Я надеюсь, что многие девушки узнают в ней себя, а в нашем сумасшедшем «Дне сурка» — свадьбу своей мечты. Потому что там есть все: друзья, настоящее веселье, музыка и множество приключений. — Насколько долго продолжались пробы? Сразу ли вас утвердили? — Я ходила в один из первых дней кастинга, и пробы сразу были парные. Что интересно, у меня был другой партнер, не Паша (Павел Рассомахин — прим. ред.). С режиссером сразу нашли общий язык. Мы пробовали три сцены, показывающие разные взаимоотношения между партнерами. Играли и самую сложную сцену, когда Маша сбегает от возлюбленного и плачет — режиссеру нужно было увидеть весь спектр эмоций. А потом я получила творческое задание. В качестве импровизации меня попросили исполнить мини-этюд, собственную интерпретацию исполнения песни «Свадебные цветы». Дело в том, что в сериале много песен, которые любят жители нашей страны, будут звучать и в оригинале, и в нашем исполнении. Задание было выполнено в удовольствие, и я ушла с проб с легким сердцем, а как быстро приняли решение на мой счет — не знаю. Об этом лучше спрашивать режиссера и продюсеров. — То есть музыкальное творческое задание не представляло для вас сложности? — Нет. Оно было в радость, ведь я люблю петь. Нужно объяснить, что изначально «Третье сентября» задумали как сериал-мюзикл, но потом отошли от этой идеи. Музыкальных номеров не так много, но они яркие. На мой взгляд, в финале, получился более понятный и приятный зрителю формат. А для меня возможность спеть в сериале — это подарок. Дело в том, что я профессиональная вокалистка, занимаюсь пением с четырех лет и сейчас играю главную женскую роль в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Я так благодарна авторам «Третьего сентября», нашим продюсерам и каналу ТНТ за то, что многие известные хиты прозвучат в новом исполнении. Уверена, что когда люди услышат эти песни, им захочется улыбнуться. — Часто ли сейчас удается бывать на малой родине — в Нижнем Тагиле? — К сожалению, редко, зато метко. В Нижнем Тагиле живет вся моя семья, поэтому я приезжаю туда с любовью и радостью. Для меня очень и очень важно, что город цветет, развивается. Более того, все вокальные навыки, которые вы обнаружите в нашем чудесном сериале, я приобрела именно в Нижнем Тагиле. Так что это потрясающий, очень талантливый город, создающий профессиональных артистов. — Учитывая, что вы играете в одном из самых популярных московских мюзиклов, это не вызывает сомнений. — Спасибо. Я могу сказать, что сейчас Москва — это мой основной дом, здесь я делаю то, что по-настоящему люблю, занимаюсь актерской профессией. Но и Нижний Тагил у меня в сердце, хотя удается приезжать не так часто, как хотелось бы.