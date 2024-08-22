Челябинцы проявили патриотизм скупкой российских флагов

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Российский триколор челябинцы раскупают активней других в стране
Российский триколор челябинцы раскупают активней других в стране Фото:

Патриотизм жителей Челябинской области проявился в повышенной скупке российских флагов. Как 22 августа заявили в пресс-службе платформы WildBerries, за год продажи увеличились в два раза.

«Спрос потребителей на российские флаги и другие товары с национальной символикой в регионе вырос более чем два раза. Аналитику собрали ко Дню Государственного флага России», — рассказали URA.RU в WildBerries.

Продажи в штуках возросли на 112% год к году. Специалисты изучили спрос на флаги, георгиевские ленты, ленты триколора и другие изделия. По объемам покупок атрибутики в 2023 году регион вошел в топ-8 самых активных в стране. Компанию ему составили Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Иркутская области.

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Патриотизм жителей Челябинской области проявился в повышенной скупке российских флагов. Как 22 августа заявили в пресс-службе платформы WildBerries, за год продажи увеличились в два раза. «Спрос потребителей на российские флаги и другие товары с национальной символикой в регионе вырос более чем два раза. Аналитику собрали ко Дню Государственного флага России», — рассказали URA.RU в WildBerries. Продажи в штуках возросли на 112% год к году. Специалисты изучили спрос на флаги, георгиевские ленты, ленты триколора и другие изделия. По объемам покупок атрибутики в 2023 году регион вошел в топ-8 самых активных в стране. Компанию ему составили Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Иркутская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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