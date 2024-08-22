22 августа 2024

В Екатеринбург вернется 27-градусная жара

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У екатеринбуржцев будет возможность насладиться теплыми днями Фото:

В Свердловской области наступает сухой и теплый период. Температура воздуха в столице Среднего Урала на следующей неделе прогреется до 27 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его прогнозу, в субботу, 24 августа, температура воздуха составит ночью +11, днем +19 градусов. В воскресенье, 25 числа, ночью будет +10, днем +21. В понедельник, 26 августа, ночью столбик термометра покажет +12, днем +24. Во вторник, 27 августа, ожидается жаркий день: ночью +13, днем +27. В среду, 28 числа, ночью температура составит +16, днем +26. И в четверг, 29 августа, ночью будет +14, днем +21.

Ранее синоптик предупредил, что ночные температуры начнут снижаться из-за усиления влияния антициклона. Ночи станут холоднее, а в воскресенье вдоль западной границы региона и вовсе возможны заморозки.

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В Свердловской области наступает сухой и теплый период. Температура воздуха в столице Среднего Урала на следующей неделе прогреется до 27 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его прогнозу, в субботу, 24 августа, температура воздуха составит ночью +11, днем +19 градусов. В воскресенье, 25 числа, ночью будет +10, днем +21. В понедельник, 26 августа, ночью столбик термометра покажет +12, днем +24. Во вторник, 27 августа, ожидается жаркий день: ночью +13, днем +27. В среду, 28 числа, ночью температура составит +16, днем +26. И в четверг, 29 августа, ночью будет +14, днем +21. Ранее синоптик предупредил, что ночные температуры начнут снижаться из-за усиления влияния антициклона. Ночи станут холоднее, а в воскресенье вдоль западной границы региона и вовсе возможны заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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