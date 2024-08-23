Политолог: Запад использует Зангезурский коридор для давления на Россию

Запад использует блокировку Арменией Зангезурского коридора для давления на Россию. По словам руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, эта тема была одной из центральных в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Армения признала Нагорный Карабах за Азербайджаном. И сегодня главный вопрос — это Зангезурский коридор. Пока этот анклав Азербайджана находится на территории Армении, Запад имеет возможность через Армению давить на Азербайджан, а через Азербайджан — на Россию. Поэтому Путину было важно обсудить именно транспортно-логистические вопросы с обоими лидерами. Речь идет о 40 километрах дороги, которую нужно проложить, чтобы Азербайджан сообщался со своей территорией. Зангезурский коридор — это хорошая карта, которую Запад разыгрывает через Пашиняна», — убежден Ярошенко.
Как сообщила пресс-служба Кремля, 23 августа состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди вопросов, которые обсудили лидеры: выработка мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процессы делимитации и демаркации границы, разблокирование транспортно-логистических связей. Эти темы также стали частью переговоров Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые состоялись в Баку 18-19 августа.
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