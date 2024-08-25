Как долго продлится поездка Артемия Лебедева, неизвестно
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев приехал в Нижний Тагил (Свердловская область). В своих соцсетях он поделился фотографией с 50-метровым флагштоком на набережной города.
«Тагииил!» — кратко подписал кадр дизайнер в запрещенной соцсети. По данным издания TagilCity, Лебедев приехал на Урал, чтобы сделать рекламу для одной из городских фирм.
URA.RU попыталось связаться с дизайнером, чтобы узнать подробности визита. Оперативно дозвониться до собеседника не удалось.
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