25 августа 2024

Дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Панельная сессия на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Воробьева, Дмитрия Григоренко и Артемия Лебедева. День второй., лебедев артемий
Как долго продлится поездка Артемия Лебедева, неизвестно Фото:

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев приехал в Нижний Тагил (Свердловская область). В своих соцсетях он поделился фотографией с 50-метровым флагштоком на набережной города.

«Тагииил!» — кратко подписал кадр дизайнер в запрещенной соцсети. По данным издания TagilCity, Лебедев приехал на Урал, чтобы сделать рекламу для одной из городских фирм.

URA.RU попыталось связаться с дизайнером, чтобы узнать подробности визита. Оперативно дозвониться до собеседника не удалось.

Фото:

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Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев приехал в Нижний Тагил (Свердловская область). В своих соцсетях он поделился фотографией с 50-метровым флагштоком на набережной города. «Тагииил!» — кратко подписал кадр дизайнер в запрещенной соцсети. По данным издания TagilCity, Лебедев приехал на Урал, чтобы сделать рекламу для одной из городских фирм. URA.RU попыталось связаться с дизайнером, чтобы узнать подробности визита. Оперативно дозвониться до собеседника не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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