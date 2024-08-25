Как долго продлится поездка Артемия Лебедева, неизвестно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев приехал в Нижний Тагил (Свердловская область). В своих соцсетях он поделился фотографией с 50-метровым флагштоком на набережной города.

«Тагииил!» — кратко подписал кадр дизайнер в запрещенной соцсети. По данным издания TagilCity, Лебедев приехал на Урал, чтобы сделать рекламу для одной из городских фирм.

URA.RU попыталось связаться с дизайнером, чтобы узнать подробности визита. Оперативно дозвониться до собеседника не удалось.

Фото: temalebedev в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ