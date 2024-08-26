В Челябинскую область запретили завозить 60 тонн овощей и фруктов. Фото

26 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Продукцию везли из Казахстана и Узбекистана Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить порядка 60 тонн овощей и фруктов. Как 26 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили три партии продукции. «В выходные ведомство не допустило к ввозу на территорию региона около 60 тонн овощей и фруктов. С 23 по 26 августа в отношении импортных грузов запрещен ввоз трех партий продукции», — заявили URA.RU в офисе надзорной службы. Мероприятие карантинного фитосанитарного контроля прошло при участии Погрануправления ФСБ России по региону и Челябинской таможни. Специалисты выявили, что ввозимые партии не соответствуют требованиям. К ввозу не допустили 17 и 20 тонн сладкого перца из Казахстана: не было необходимой маркировки и упаковки. Также было запрещено ввозить более 20 тонн свежего винограда из Узбекистана по причине недействительности фитосанитарного сертификата, который изначально выдавался на нектарины. Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили административные дела. Три партии продукции вернули в Казахстан Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Предприниматели пытались ввести с неправильными документами виноград и сладкий перец Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить порядка 60 тонн овощей и фруктов. Как 26 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили три партии продукции. «В выходные ведомство не допустило к ввозу на территорию региона около 60 тонн овощей и фруктов. С 23 по 26 августа в отношении импортных грузов запрещен ввоз трех партий продукции», — заявили URA.RU в офисе надзорной службы. Мероприятие карантинного фитосанитарного контроля прошло при участии Погрануправления ФСБ России по региону и Челябинской таможни. Специалисты выявили, что ввозимые партии не соответствуют требованиям. К ввозу не допустили 17 и 20 тонн сладкого перца из Казахстана: не было необходимой маркировки и упаковки. Также было запрещено ввозить более 20 тонн свежего винограда из Узбекистана по причине недействительности фитосанитарного сертификата, который изначально выдавался на нектарины. Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили административные дела.