В Челябинскую область запретили завозить 60 тонн овощей и фруктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, перец, овощи, торговля, болгарский перец, сладкий перец
Продукцию везли из Казахстана и Узбекистана Фото:

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить порядка 60 тонн овощей и фруктов. Как 26 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили три партии продукции.

«В выходные ведомство не допустило к ввозу на территорию региона около 60 тонн овощей и фруктов. С 23 по 26 августа в отношении импортных грузов запрещен ввоз трех партий продукции», — заявили URA.RU в офисе надзорной службы.

Мероприятие карантинного фитосанитарного контроля прошло при участии Погрануправления ФСБ России по региону и Челябинской таможни. Специалисты выявили, что ввозимые партии не соответствуют требованиям. К ввозу не допустили 17 и 20 тонн сладкого перца из Казахстана: не было необходимой маркировки и упаковки. Также было запрещено ввозить более 20 тонн свежего винограда из Узбекистана по причине недействительности фитосанитарного сертификата, который изначально выдавался на нектарины.

Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили административные дела.

Три партии продукции вернули в Казахстан
Три партии продукции вернули в Казахстан
Фото:
Предприниматели пытались ввести с неправильными документами виноград и сладкий перец
Предприниматели пытались ввести с неправильными документами виноград и сладкий перец
Фото:

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В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить порядка 60 тонн овощей и фруктов. Как 26 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили три партии продукции. «В выходные ведомство не допустило к ввозу на территорию региона около 60 тонн овощей и фруктов. С 23 по 26 августа в отношении импортных грузов запрещен ввоз трех партий продукции», — заявили URA.RU в офисе надзорной службы. Мероприятие карантинного фитосанитарного контроля прошло при участии Погрануправления ФСБ России по региону и Челябинской таможни. Специалисты выявили, что ввозимые партии не соответствуют требованиям. К ввозу не допустили 17 и 20 тонн сладкого перца из Казахстана: не было необходимой маркировки и упаковки. Также было запрещено ввозить более 20 тонн свежего винограда из Узбекистана по причине недействительности фитосанитарного сертификата, который изначально выдавался на нектарины. Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили административные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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