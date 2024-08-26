В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить порядка 60 тонн овощей и фруктов. Как 26 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили три партии продукции.
«В выходные ведомство не допустило к ввозу на территорию региона около 60 тонн овощей и фруктов. С 23 по 26 августа в отношении импортных грузов запрещен ввоз трех партий продукции», — заявили URA.RU в офисе надзорной службы.
Мероприятие карантинного фитосанитарного контроля прошло при участии Погрануправления ФСБ России по региону и Челябинской таможни. Специалисты выявили, что ввозимые партии не соответствуют требованиям. К ввозу не допустили 17 и 20 тонн сладкого перца из Казахстана: не было необходимой маркировки и упаковки. Также было запрещено ввозить более 20 тонн свежего винограда из Узбекистана по причине недействительности фитосанитарного сертификата, который изначально выдавался на нектарины.
Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили административные дела.
Три партии продукции вернули в Казахстан
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
Предприниматели пытались ввести с неправильными документами виноград и сладкий перец
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
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В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить порядка 60 тонн овощей и фруктов. Как 26 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили три партии продукции. «В выходные ведомство не допустило к ввозу на территорию региона около 60 тонн овощей и фруктов. С 23 по 26 августа в отношении импортных грузов запрещен ввоз трех партий продукции», — заявили URA.RU в офисе надзорной службы. Мероприятие карантинного фитосанитарного контроля прошло при участии Погрануправления ФСБ России по региону и Челябинской таможни. Специалисты выявили, что ввозимые партии не соответствуют требованиям. К ввозу не допустили 17 и 20 тонн сладкого перца из Казахстана: не было необходимой маркировки и упаковки. Также было запрещено ввозить более 20 тонн свежего винограда из Узбекистана по причине недействительности фитосанитарного сертификата, который изначально выдавался на нектарины. Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили административные дела.