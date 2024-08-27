«Провалился сквозь землю»: как пропал свердловский бизнесмен, собиравшийся в Грузию

Бизнесмен из Серова отвез клиента на Уралмаш и бесследно пропал

27 августа 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Элданиз Мусаев владеет собственной лесопилкой (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Бизнесмен и таксист из Серова (Свердловская область) 50-летний Элданиз Масим Оглы Мусаев должен был улететь в Минеральные Воды утром 23 августа (а уже затем и в Грузию), но бесследно пропал. За четыре часа до самолета он отвез клиента на Уралмаш и поставил машину в таксопарк. Подробности пропажи мужчины URA.RU рассказал его сын Максим. «С папой мы встретились в Екатеринбурге 18 августа. Через три дня он уехал в Серов, чтобы сделать загранпаспорт. Затем вернулся в Екатеринбург, и 22 августа попросил меня купить ему билет до Минеральных Вод, чтобы оттуда он уже мог улететь в Грузию. Я купил билет на шесть часов утра 23 августа. До этого он таксовал, последний заказ выполнил в два часа ночи. Через четыре часа у него уже был рейс. Он поставил машину у офиса [таксопарка] и пропал», — рассказал Мусаев-младший. Новость по теме Купил билет, но не улетел: в Екатеринбурге загадочно пропал бизнесмен Элданиз родился в Грузинской ССР. Там у него живут родственники. Его семья, переехав в Свердловскую область, обосновалась в Серове. Мусаев владеет лесопилкой и работает в такси (в основном, возил людей в Серове, но бывали и рейсы в Екатеринбург). В августе Элданиз таксовал в Екатеринбурге на белой Chery Tiggo 7 с номером Т472КС196. Заказы брал в Орджоникидзевском районе. «Последний раз онлайн он был в 04:18 23 августа. И все. Просто исчез, провалился сквозь землю. Мама говорит, что за более чем 20 лет, что знает его, такого никогда не было, чтобы он просто пропал. Он и не пьяница, не мог уйти в запой», — переживает сын. В последний раз Мусаева видели в синей рубашке и светлых джинсах. На правом плече имеется примета — татуировка в виде перекрестия с буквами. Его поисками занимаются полицейские. Если вы знаете местоположение мужчины, расскажите силовикам по номеру 8 (343) 294-14-94. Так выглядит пропавший мужчина Фото: предоставлено Максимом На этой машине в августе работал Элданиз Фото: сайт «Номерограм» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен и таксист из Серова (Свердловская область) 50-летний Элданиз Масим Оглы Мусаев должен был улететь в Минеральные Воды утром 23 августа (а уже затем и в Грузию), но бесследно пропал. За четыре часа до самолета он отвез клиента на Уралмаш и поставил машину в таксопарк. Подробности пропажи мужчины URA.RU рассказал его сын Максим. «С папой мы встретились в Екатеринбурге 18 августа. Через три дня он уехал в Серов, чтобы сделать загранпаспорт. Затем вернулся в Екатеринбург, и 22 августа попросил меня купить ему билет до Минеральных Вод, чтобы оттуда он уже мог улететь в Грузию. Я купил билет на шесть часов утра 23 августа. До этого он таксовал, последний заказ выполнил в два часа ночи. Через четыре часа у него уже был рейс. Он поставил машину у офиса [таксопарка] и пропал», — рассказал Мусаев-младший. Элданиз родился в Грузинской ССР. Там у него живут родственники. Его семья, переехав в Свердловскую область, обосновалась в Серове. Мусаев владеет лесопилкой и работает в такси (в основном, возил людей в Серове, но бывали и рейсы в Екатеринбург). В августе Элданиз таксовал в Екатеринбурге на белой Chery Tiggo 7 с номером Т472КС196. Заказы брал в Орджоникидзевском районе. «Последний раз онлайн он был в 04:18 23 августа. И все. Просто исчез, провалился сквозь землю. Мама говорит, что за более чем 20 лет, что знает его, такого никогда не было, чтобы он просто пропал. Он и не пьяница, не мог уйти в запой», — переживает сын. В последний раз Мусаева видели в синей рубашке и светлых джинсах. На правом плече имеется примета — татуировка в виде перекрестия с буквами. Его поисками занимаются полицейские. Если вы знаете местоположение мужчины, расскажите силовикам по номеру 8 (343) 294-14-94.