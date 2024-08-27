27 августа 2024

Полиция задержала пенсионера, пьяным устроившего смертельное ДТП под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время 64-летнему лихачу изберут меру пресечения Фото:

В Челябинской области задержан пенсионер, устроивший пьяным смертельное ДТП Land Cruiser Prado в Варненском районе. Об этом сообщили 28 августа в региональной Госавтоинспекции. В аварии пострадали студенты, один из которых погиб.

«По факту ДТП, произошедшего 27 августа в Варненском районе, в соответствии со статьей 91 УПК РФ, задержан водитель автомобиля „Тойота Ленд Крузер Прадо“. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной в селе Городище. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них на огромной скорости наехал Toyota Land Cruiser Prado под управлением 64-летнего мужчины. От полученных травм парень скончался на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали.

В ходе разбирательства оказалось, что сидевший за рулем элитного внедорожника пенсионер пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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В Челябинской области задержан пенсионер, устроивший пьяным смертельное ДТП Land Cruiser Prado в Варненском районе. Об этом сообщили 28 августа в региональной Госавтоинспекции. В аварии пострадали студенты, один из которых погиб. «По факту ДТП, произошедшего 27 августа в Варненском районе, в соответствии со статьей 91 УПК РФ, задержан водитель автомобиля „Тойота Ленд Крузер Прадо“. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной в селе Городище. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них на огромной скорости наехал Toyota Land Cruiser Prado под управлением 64-летнего мужчины. От полученных травм парень скончался на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали. В ходе разбирательства оказалось, что сидевший за рулем элитного внедорожника пенсионер пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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