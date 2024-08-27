Полиция задержала пенсионера, пьяным устроившего смертельное ДТП под Челябинском

28 августа 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

В ближайшее время 64-летнему лихачу изберут меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области задержан пенсионер, устроивший пьяным смертельное ДТП Land Cruiser Prado в Варненском районе. Об этом сообщили 28 августа в региональной Госавтоинспекции. В аварии пострадали студенты, один из которых погиб. «По факту ДТП, произошедшего 27 августа в Варненском районе, в соответствии со статьей 91 УПК РФ, задержан водитель автомобиля „Тойота Ленд Крузер Прадо“. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной в селе Городище. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них на огромной скорости наехал Toyota Land Cruiser Prado под управлением 64-летнего мужчины. От полученных травм парень скончался на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали. В ходе разбирательства оказалось, что сидевший за рулем элитного внедорожника пенсионер пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области задержан пенсионер, устроивший пьяным смертельное ДТП Land Cruiser Prado в Варненском районе. Об этом сообщили 28 августа в региональной Госавтоинспекции. В аварии пострадали студенты, один из которых погиб. «По факту ДТП, произошедшего 27 августа в Варненском районе, в соответствии со статьей 91 УПК РФ, задержан водитель автомобиля „Тойота Ленд Крузер Прадо“. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 27 августа на улице Центральной в селе Городище. Парень с девушкой шли вдоль дороги, когда на них на огромной скорости наехал Toyota Land Cruiser Prado под управлением 64-летнего мужчины. От полученных травм парень скончался на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали. В ходе разбирательства оказалось, что сидевший за рулем элитного внедорожника пенсионер пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.