На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 28 августа произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, в котором погиб 48-летний мужчина. Его супруга и ребенок, находившиеся в машине, с травмами доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Произошло столкновение автомобилей Honda Civic и Opel Vivaro. В результате ДТП 48-летний водитель первой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи, два пассажира, жена и сын погибшего, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебную организацию», — следует из сообщения.
Погибший автомобилист был жителем села Клевакинское Режевского района и имел водительский стаж с 1999 года. Состояние водителя в момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водитель второй иномарки оказался трезвым, за его спиной девять лет водительского стажа.
Силовики организовали проверку
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
Водитель Honda Civic скончался до приезда медиков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
Авария произошла на 94-м километре Режевского тракта
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 28 августа произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, в котором погиб 48-летний мужчина. Его супруга и ребенок, находившиеся в машине, с травмами доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение автомобилей Honda Civic и Opel Vivaro. В результате ДТП 48-летний водитель первой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи, два пассажира, жена и сын погибшего, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебную организацию», — следует из сообщения. Погибший автомобилист был жителем села Клевакинское Режевского района и имел водительский стаж с 1999 года. Состояние водителя в момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водитель второй иномарки оказался трезвым, за его спиной девять лет водительского стажа.