Семья осталась без отца после ДТП на свердловской трассе. Фото

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Сотрудники ГАИ организовали проверку по факту аварии Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 28 августа произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, в котором погиб 48-летний мужчина. Его супруга и ребенок, находившиеся в машине, с травмами доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Произошло столкновение автомобилей Honda Civic и Opel Vivaro. В результате ДТП 48-летний водитель первой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи, два пассажира, жена и сын погибшего, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебную организацию», — следует из сообщения.

Погибший автомобилист был жителем села Клевакинское Режевского района и имел водительский стаж с 1999 года. Состояние водителя в момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водитель второй иномарки оказался трезвым, за его спиной девять лет водительского стажа.

Силовики организовали проверку
Силовики организовали проверку
Фото:
Водитель Honda Civic скончался до приезда медиков
Водитель Honda Civic скончался до приезда медиков
Фото:
Авария произошла на 94-м километре Режевского тракта
Авария произошла на 94-м километре Режевского тракта
Фото:

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 28 августа произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, в котором погиб 48-летний мужчина. Его супруга и ребенок, находившиеся в машине, с травмами доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение автомобилей Honda Civic и Opel Vivaro. В результате ДТП 48-летний водитель первой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи, два пассажира, жена и сын погибшего, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебную организацию», — следует из сообщения. Погибший автомобилист был жителем села Клевакинское Режевского района и имел водительский стаж с 1999 года. Состояние водителя в момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водитель второй иномарки оказался трезвым, за его спиной девять лет водительского стажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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