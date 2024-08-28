Семья осталась без отца после ДТП на свердловской трассе. Фото

28 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ организовали проверку по факту аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 28 августа произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, в котором погиб 48-летний мужчина. Его супруга и ребенок, находившиеся в машине, с травмами доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение автомобилей Honda Civic и Opel Vivaro. В результате ДТП 48-летний водитель первой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи, два пассажира, жена и сын погибшего, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебную организацию», — следует из сообщения. Погибший автомобилист был жителем села Клевакинское Режевского района и имел водительский стаж с 1999 года. Состояние водителя в момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водитель второй иномарки оказался трезвым, за его спиной девять лет водительского стажа. Силовики организовали проверку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Водитель Honda Civic скончался до приезда медиков Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Авария произошла на 94-м километре Режевского тракта Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 28 августа произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, в котором погиб 48-летний мужчина. Его супруга и ребенок, находившиеся в машине, с травмами доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение автомобилей Honda Civic и Opel Vivaro. В результате ДТП 48-летний водитель первой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи, два пассажира, жена и сын погибшего, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебную организацию», — следует из сообщения. Погибший автомобилист был жителем села Клевакинское Режевского района и имел водительский стаж с 1999 года. Состояние водителя в момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водитель второй иномарки оказался трезвым, за его спиной девять лет водительского стажа.