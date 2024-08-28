Свердловчанке разорвало грудь на заводе

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Трагедия случилась во время скоса кустарника на территории завода (архивное фото)
Трагедия случилась во время скоса кустарника на территории завода (архивное фото) Фото:

Свердловчанке, которая работала на заводе «Ураласбест» (Свердловская область), разорвало грудь от случайного удара триммера для скоса травы. Об этом рассказали в инспекции труда Свердловской области.

«Инцидент случился 18 августа во время очистки железнодорожных путей от кустарника, в результате чего один из работников нанес тяжелую травму коллеге с помощью триммера», — говорится в заявлении. В инспекции рассказали, что комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая, а также определить мероприятия по устранению причин.

Дополнительно они провели экстренное расследование, в ходе которого выявили нарушения требований правил охраны труда при использовании инструментов. Также в инспекции напомнили о правилах безопасности.

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Свердловчанке, которая работала на заводе «Ураласбест» (Свердловская область), разорвало грудь от случайного удара триммера для скоса травы. Об этом рассказали в инспекции труда Свердловской области. «Инцидент случился 18 августа во время очистки железнодорожных путей от кустарника, в результате чего один из работников нанес тяжелую травму коллеге с помощью триммера», — говорится в заявлении. В инспекции рассказали, что комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая, а также определить мероприятия по устранению причин. Дополнительно они провели экстренное расследование, в ходе которого выявили нарушения требований правил охраны труда при использовании инструментов. Также в инспекции напомнили о правилах безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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