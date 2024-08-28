Свердловчанке разорвало грудь на заводе

Свердловчанке, которая работала на заводе «Ураласбест» (Свердловская область), разорвало грудь от случайного удара триммера для скоса травы. Об этом рассказали в инспекции труда Свердловской области.
«Инцидент случился 18 августа во время очистки железнодорожных путей от кустарника, в результате чего один из работников нанес тяжелую травму коллеге с помощью триммера», — говорится в заявлении. В инспекции рассказали, что комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая, а также определить мероприятия по устранению причин.
Дополнительно они провели экстренное расследование, в ходе которого выявили нарушения требований правил охраны труда при использовании инструментов. Также в инспекции напомнили о правилах безопасности.
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