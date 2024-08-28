Чиновница из ХМАО помогла раненому бойцу СВО избавиться от насекомого в ухе

Боец СВО, находящийся в госпитале после ранения, жаловался на муху, которая залетела к нему в ухо. Врачи не поверили военнослужащему, так как после контузии люди часто жалуются на странные ощущения в голове. Однако замдиректора департамента внутренней политики ХМАО Майя Есина, помогающая в Гумкорпусе в свободное время, смогла избавить его от неприятных ощущений.
«Сестричка, помоги, она — в ухе! Залетела, когда я прятался от дрона, она топает ногами и машет крыльями уже 17 дней», — написал мне в переводчике раненый боец (не говорил по-русски). Врачи сначала мне не поверили, но муха в ухе была! Лор успешно достал ее. Живую! Иногда добровольцы могут чуть больше, чем врачи — мы слушаем сердцем», — написала Есина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас боец продолжает лечить тяжелое ранение ног. Он был крайне благодарен чиновнице за избавление от навязчивого жужжания.
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