29 августа 2024

«Если я хожу, то живой»: Кадыров высказался о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров: врачи положительно оценили мое состояние здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров сообщил, что врачи оценили его состояние здоровье
Кадыров сообщил, что врачи оценили его состояние здоровье Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, врачи оценивают состояние положительно, будто перед ними организм молодого парня.

«Если я хожу, то живой... Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», — рассказал Кадыров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чечни подчеркнул, что ему постоянно выдумывают заболевания. «Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке», — заключил Кадыров.

Кадыров неоднократно заявлял об отсутствии проблем со здоровьем. Недавно глава Чеченской Республики рассказал, что у него диагностировали сниженный витамин D.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, врачи оценивают состояние положительно, будто перед ними организм молодого парня. «Если я хожу, то живой... Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», — рассказал Кадыров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Чечни подчеркнул, что ему постоянно выдумывают заболевания. «Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке», — заключил Кадыров. Кадыров неоднократно заявлял об отсутствии проблем со здоровьем. Недавно глава Чеченской Республики рассказал, что у него диагностировали сниженный витамин D.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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