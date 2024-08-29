Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, врачи оценивают состояние положительно, будто перед ними организм молодого парня.
«Если я хожу, то живой... Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», — рассказал Кадыров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава Чечни подчеркнул, что ему постоянно выдумывают заболевания. «Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке», — заключил Кадыров.
Кадыров неоднократно заявлял об отсутствии проблем со здоровьем. Недавно глава Чеченской Республики рассказал, что у него диагностировали сниженный витамин D.
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