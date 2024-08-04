Кадыров сделал заявление о своем здоровье

Кадыров заявил, что не имеет проблем со здоровьем, только снижен витамин D
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзан Кадыров заявил, что обследуется каждые три месяца Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг слухи со стороны западных СМИ и заявил, что абсолютно здоров. Он отметил, что имеет лишь небольшой дефицит витамина D.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — сказал Кадыров в эфире «России 1». Он подчеркнул, что на данный момент весь фокус на спецоперации. По его словам, 32-33 миллиарда рублей уже потрачено на поддержку российской армии. Также 45 тысяч человек уже прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) имени Владимира Владимировича Путина.

Рамзан Кадыров заявил, что слухи распространяются, чтобы расширить панические настроения в народе, что выгодно Западу. Кроме того, он сравнил Украину с бывшей Республикой Ичкерией («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее уже был случай, когда СМИ распространяли ложную информацию о здоровье чеченского главы. Тогда Рамзан Кадыров также опроверг заявления и сообщил, что абсолютно здоров. Он отметил, что те, кто это делают, стремятся «уничтожить государство, его народы и религии», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг слухи со стороны западных СМИ и заявил, что абсолютно здоров. Он отметил, что имеет лишь небольшой дефицит витамина D. «Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — сказал Кадыров в эфире «России 1». Он подчеркнул, что на данный момент весь фокус на спецоперации. По его словам, 32-33 миллиарда рублей уже потрачено на поддержку российской армии. Также 45 тысяч человек уже прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) имени Владимира Владимировича Путина. Рамзан Кадыров заявил, что слухи распространяются, чтобы расширить панические настроения в народе, что выгодно Западу. Кроме того, он сравнил Украину с бывшей Республикой Ичкерией («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в РФ). Ранее уже был случай, когда СМИ распространяли ложную информацию о здоровье чеченского главы. Тогда Рамзан Кадыров также опроверг заявления и сообщил, что абсолютно здоров. Он отметил, что те, кто это делают, стремятся «уничтожить государство, его народы и религии», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...