Кадыров сделал заявление о своем здоровье

Кадыров заявил, что не имеет проблем со здоровьем, только снижен витамин D

04 августа 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что обследуется каждые три месяца Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг слухи со стороны западных СМИ и заявил, что абсолютно здоров. Он отметил, что имеет лишь небольшой дефицит витамина D. «Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — сказал Кадыров в эфире «России 1». Он подчеркнул, что на данный момент весь фокус на спецоперации. По его словам, 32-33 миллиарда рублей уже потрачено на поддержку российской армии. Также 45 тысяч человек уже прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) имени Владимира Владимировича Путина. Рамзан Кадыров заявил, что слухи распространяются, чтобы расширить панические настроения в народе, что выгодно Западу. Кроме того, он сравнил Украину с бывшей Республикой Ичкерией («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в РФ). Ранее уже был случай, когда СМИ распространяли ложную информацию о здоровье чеченского главы. Тогда Рамзан Кадыров также опроверг заявления и сообщил, что абсолютно здоров. Он отметил, что те, кто это делают, стремятся «уничтожить государство, его народы и религии», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг слухи со стороны западных СМИ и заявил, что абсолютно здоров. Он отметил, что имеет лишь небольшой дефицит витамина D. «Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — сказал Кадыров в эфире «России 1». Он подчеркнул, что на данный момент весь фокус на спецоперации. По его словам, 32-33 миллиарда рублей уже потрачено на поддержку российской армии. Также 45 тысяч человек уже прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) имени Владимира Владимировича Путина. Рамзан Кадыров заявил, что слухи распространяются, чтобы расширить панические настроения в народе, что выгодно Западу. Кроме того, он сравнил Украину с бывшей Республикой Ичкерией («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в РФ). Ранее уже был случай, когда СМИ распространяли ложную информацию о здоровье чеченского главы. Тогда Рамзан Кадыров также опроверг заявления и сообщил, что абсолютно здоров. Он отметил, что те, кто это делают, стремятся «уничтожить государство, его народы и религии», передает RT.