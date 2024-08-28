Под Курском заметили пытавшего пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

29 августа 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Свое прозвище украинка получила за пытки над пленными Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал». Свой позывной она получила за пытки и издевательства над российскими пленными. «Под Курском замечена медик с позывным „Каннибал“. Это боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ», — сообщил военкор Евгений Лисицын «Российской газете». Издание отмечает, что медика с садистскими наклонностями зовут Варвара. Военнослужащая в украинских медиа неоднократно заявила, что считает всех россиян «нелюдями». И ее цель в Курской области — убивать и истязать жителей РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ ожидается. Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против российских военных, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет телеканал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал». Свой позывной она получила за пытки и издевательства над российскими пленными. «Под Курском замечена медик с позывным „Каннибал“. Это боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ», — сообщил военкор Евгений Лисицын «Российской газете». Издание отмечает, что медика с садистскими наклонностями зовут Варвара. Военнослужащая в украинских медиа неоднократно заявила, что считает всех россиян «нелюдями». И ее цель в Курской области — убивать и истязать жителей РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ ожидается. Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против российских военных, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет телеканал RT.