В Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал». Свой позывной она получила за пытки и издевательства над российскими пленными.
«Под Курском замечена медик с позывным „Каннибал“. Это боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ», — сообщил военкор Евгений Лисицын «Российской газете».
Издание отмечает, что медика с садистскими наклонностями зовут Варвара. Военнослужащая в украинских медиа неоднократно заявила, что считает всех россиян «нелюдями». И ее цель в Курской области — убивать и истязать жителей РФ.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ ожидается.
Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против российских военных, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет телеканал RT.
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