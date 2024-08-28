28 августа 2024

Под Курском заметили пытавшего пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу, stock
Свое прозвище украинка получила за пытки над пленными Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал». Свой позывной она получила за пытки и издевательства над российскими пленными.

«Под Курском замечена медик с позывным „Каннибал“. Это боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ», — сообщил военкор Евгений Лисицын «Российской газете».

Издание отмечает, что медика с садистскими наклонностями зовут Варвара. Военнослужащая в украинских медиа неоднократно заявила, что считает всех россиян «нелюдями». И ее цель в Курской области — убивать и истязать жителей РФ.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ ожидается.

Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против российских военных, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет телеканал RT.

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В Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал». Свой позывной она получила за пытки и издевательства над российскими пленными. «Под Курском замечена медик с позывным „Каннибал“. Это боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ», — сообщил военкор Евгений Лисицын «Российской газете». Издание отмечает, что медика с садистскими наклонностями зовут Варвара. Военнослужащая в украинских медиа неоднократно заявила, что считает всех россиян «нелюдями». И ее цель в Курской области — убивать и истязать жителей РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ ожидается. Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против российских военных, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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