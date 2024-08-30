Вкусный День знаний: подборка семейных ресторанов Челябинска к 1 сентября

30 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В большинстве семейных заведений в детское меню включена пицца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области День знаний в образовательных центрах и школах пройдет 2 сентября, поскольку традиционная дата выпадает на выходной день. Где пообедать с детьми после торжественной линейки — в подборке URA.RU. Family Grill (рейтинг* — 4,9) Мясной семейный ресторан имеет детскую комнату с интерактивными играми, телевизором и классическими игрушками. В том числе локация предоставляет плюшевых зверей, конструкторы, кукольные дома и машинки. В детском меню — овощной салат, легкие супы, пельмени, котлеты и фастфуд. Для юных посетителей также разработаны различные десерты. Средний чек, согласно сайту объединения «Рестостар», составит 1300 рублей на человека. В основном меню представлены 17 видов горячего из мяса, включая стейки, и 10 видов с морепродуктами и рыбой. Ресторан предлагает салаты с отборной говядиной, пасты, бургеры, а также овощные, мясные, сырные и рыбные закуски. Подди-Пицца (4,8) В семейной пиццерии для юных посетителей действует огороженная детская зона. Там установлены интерактивные столики, предметы для творчества и развивающие игрушки. Итальянцы представили посетителям более 20 видов пиццы, восемь видов пасты, ризотто и фритюрные блюда. В меню также включили салаты, супы и десерты. Oliver (4,8) В большинстве заведений детям предоставлены мягкие игрушки и книги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детской комнате ресторана установлены телевизор и мультимедийный проигрывать, зона для творчества и отдыха. Среди особенностей детской комнаты — стена со спецпокрытием, на которой можно рисовать мелом. Среди развлечений — мягкие игрушки, тренажеры для моторики и книги со сказками. В детское меню включили каши, пиццы, котлеты и пельмени. Среди блюд также сладкие венские вафли, сырники и овощи. В основном меню представлена европейская кухня. Гостям предлагают бургеры, стейки, шницели и блюда из рыбы с гарнирами в виде свежих овощей и пюре. Там же представлена пицца, паста и супы. Средний чек заведения обозначен в 800 рублей. The Pechka (4,8) Игровая комната семейного ресторана стилизована под героев мультфильма «Корпорация монстров». Там расположили фигурные светильники, большие мягкие игрушки, аквариум и мини-бассейн с кинетическим песком. Для детей также доступны игрушки и телевизор. В меню для юных посетителей включили сырники, оливье, равиоли, бургер и несколько вариаций котлет. В основном меню по 14 видов итальянских закусок и неаполитанской пиццы, салаты, паста ручной работы и супы. Отдельно гостям представлены мясные блюда и курсы из морепродуктов, а также бургеры, ребра и стейки. Средний чек заведения оценивают в тысячу рублей. Bistro Y (4,7) В Bistro Y игровую комнату дополнили мини-горкой и бассейном с шарами (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В заведении доступна детская комната с видеонаблюдением в режиме онлайн. Интерьер и наполнение созданы в стиле педагогики Монтессори. Детям доступны мини-бассейн с шарами, лабиринты, небольшая горка и развивающие моторику и воображение игрушки. В детское меню включили тыквенный суп и суп с лапшой, три вида пиццы, пасты, овощной салат, пельмени и котлеты. От шефа Константина Ляшкова в основном меню представлены авторские салаты и закуски, четыре вида пиццы и пасты. Гостям также доступны стейки, азиатские пельмени Гедза, бургеры и супы. В отдельную категорию выделены завтраки, которые подают до 15:00 — их в заведении больше 30 видов. Средний чек заведения оценивают в полторы тысячи рублей. *Рейтинг основан на отзывах посетителей. Данные представлены на сервисах «Яндекс» и «2ГИС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области День знаний в образовательных центрах и школах пройдет 2 сентября, поскольку традиционная дата выпадает на выходной день. Где пообедать с детьми после торжественной линейки — в подборке URA.RU. Мясной семейный ресторан имеет детскую комнату с интерактивными играми, телевизором и классическими игрушками. В том числе локация предоставляет плюшевых зверей, конструкторы, кукольные дома и машинки. В детском меню — овощной салат, легкие супы, пельмени, котлеты и фастфуд. Для юных посетителей также разработаны различные десерты. Средний чек, согласно сайту объединения «Рестостар», составит 1300 рублей на человека. В основном меню представлены 17 видов горячего из мяса, включая стейки, и 10 видов с морепродуктами и рыбой. Ресторан предлагает салаты с отборной говядиной, пасты, бургеры, а также овощные, мясные, сырные и рыбные закуски. В семейной пиццерии для юных посетителей действует огороженная детская зона. Там установлены интерактивные столики, предметы для творчества и развивающие игрушки. Итальянцы представили посетителям более 20 видов пиццы, восемь видов пасты, ризотто и фритюрные блюда. В меню также включили салаты, супы и десерты. В детской комнате ресторана установлены телевизор и мультимедийный проигрывать, зона для творчества и отдыха. Среди особенностей детской комнаты — стена со спецпокрытием, на которой можно рисовать мелом. Среди развлечений — мягкие игрушки, тренажеры для моторики и книги со сказками. В детское меню включили каши, пиццы, котлеты и пельмени. Среди блюд также сладкие венские вафли, сырники и овощи. В основном меню представлена европейская кухня. Гостям предлагают бургеры, стейки, шницели и блюда из рыбы с гарнирами в виде свежих овощей и пюре. Там же представлена пицца, паста и супы. Средний чек заведения обозначен в 800 рублей. Игровая комната семейного ресторана стилизована под героев мультфильма «Корпорация монстров». Там расположили фигурные светильники, большие мягкие игрушки, аквариум и мини-бассейн с кинетическим песком. Для детей также доступны игрушки и телевизор. В меню для юных посетителей включили сырники, оливье, равиоли, бургер и несколько вариаций котлет. В основном меню по 14 видов итальянских закусок и неаполитанской пиццы, салаты, паста ручной работы и супы. Отдельно гостям представлены мясные блюда и курсы из морепродуктов, а также бургеры, ребра и стейки. Средний чек заведения оценивают в тысячу рублей. В заведении доступна детская комната с видеонаблюдением в режиме онлайн. Интерьер и наполнение созданы в стиле педагогики Монтессори. Детям доступны мини-бассейн с шарами, лабиринты, небольшая горка и развивающие моторику и воображение игрушки. В детское меню включили тыквенный суп и суп с лапшой, три вида пиццы, пасты, овощной салат, пельмени и котлеты. От шефа Константина Ляшкова в основном меню представлены авторские салаты и закуски, четыре вида пиццы и пасты. Гостям также доступны стейки, азиатские пельмени Гедза, бургеры и супы. В отдельную категорию выделены завтраки, которые подают до 15:00 — их в заведении больше 30 видов. Средний чек заведения оценивают в полторы тысячи рублей. *Рейтинг основан на отзывах посетителей. Данные представлены на сервисах «Яндекс» и «2ГИС».