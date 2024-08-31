31 августа 2024
30 августа 2024

Жительница Кунгура позвала на помощь спасателей, чтобы извлечь рыболовный крючок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям пришлось применить слесарные навыки, чтобы помочь пострадавшей
Спасателям пришлось применить слесарные навыки, чтобы помочь пострадавшей Фото:

Женщине из Кунгура (Пермский край) потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь застрявший в пальце рыболовный крючок. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.

«На телефон службы 31 августа поступил звонок — по улице Ситникова в Кунгуре требуется помощь спасателей. Необходимо извлечь рыболовный крючок из пальца. На место выехали спасатели ГОР 2», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Крючок достали при помощи слесарного инструмента. Женщине 1954 года рождения была оказана первая помощь. Затем пострадавшую передели бригаде медиков.

Крючок глубоко засел в пальце жительницы Кунгура (архивное фото)
Крючок глубоко засел в пальце жительницы Кунгура (архивное фото)
Фото:

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Женщине из Кунгура (Пермский край) потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь застрявший в пальце рыболовный крючок. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба. «На телефон службы 31 августа поступил звонок — по улице Ситникова в Кунгуре требуется помощь спасателей. Необходимо извлечь рыболовный крючок из пальца. На место выехали спасатели ГОР 2», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Крючок достали при помощи слесарного инструмента. Женщине 1954 года рождения была оказана первая помощь. Затем пострадавшую передели бригаде медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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