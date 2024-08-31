Спасателям пришлось применить слесарные навыки, чтобы помочь пострадавшей
Женщине из Кунгура (Пермский край) потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь застрявший в пальце рыболовный крючок. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.
«На телефон службы 31 августа поступил звонок — по улице Ситникова в Кунгуре требуется помощь спасателей. Необходимо извлечь рыболовный крючок из пальца. На место выехали спасатели ГОР 2», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Крючок достали при помощи слесарного инструмента. Женщине 1954 года рождения была оказана первая помощь. Затем пострадавшую передели бригаде медиков.
Крючок глубоко засел в пальце жительницы Кунгура (архивное фото)
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