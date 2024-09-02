Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура в связи с крушением вертолета Ми-8. Это решение он озвучил на своей официальной странице в Telegram.
«3 сентября объявляю на Камчатке днем траура», — написал Солодов. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. На борту вертолета находились, в том числе пассажиры из Пермского края.
В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили 1 сентября. На место прибыли представители Межгосударственного авиационного комитета для расследования причин авиакатастрофы. Работа комиссии направлена на выяснение всех обстоятельств случившегося. Подробности — в сюжете URA.RU.
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