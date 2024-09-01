01 сентября 2024

В челябинской воинской части прапорщик избил рядового

© Служба новостей «URA.RU»
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Прапорщик избил рядового во время суточного дежурства Фото:

В воинской части, дислоцирующейся в Челябинской области, прапорщик избил рядового за то, что тот решил отдохнуть во время суточного наряда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчину осудили. В качестве наказания на него наложили ограничения по службе.

«Заступив в суточный наряд, рядовой пожелал отдохнуть раньше установленного для этого времени. Прапорщик, являясь в течение этих суток его начальником, посчитал себя обязанным пресечь нарушение регламента несения службы, но превысил предоставленные ему полномочия и нанес подчиненному удар кулаком в лицо, причинив переломы костей носа, гематомы лица и контузию века левого глаза», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что после произошедшего на прапорщика возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он был признан виновным. В качестве наказания ему назначили полтора года ограничения по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства.

«При назначении наказания суд принял во внимание извинения подсудимого, компенсацию морального вреда, а также совокупность других смягчающих обстоятельств, признанных исключительными и значительно снижающими общественную опасность содеянного. Помимо основного наказания был присужден к взысканию с осужденного в пользу потерпевшего и заявленный гражданский иск», — добавили в пресс-службе суда.

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В воинской части, дислоцирующейся в Челябинской области, прапорщик избил рядового за то, что тот решил отдохнуть во время суточного наряда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчину осудили. В качестве наказания на него наложили ограничения по службе. «Заступив в суточный наряд, рядовой пожелал отдохнуть раньше установленного для этого времени. Прапорщик, являясь в течение этих суток его начальником, посчитал себя обязанным пресечь нарушение регламента несения службы, но превысил предоставленные ему полномочия и нанес подчиненному удар кулаком в лицо, причинив переломы костей носа, гематомы лица и контузию века левого глаза», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что после произошедшего на прапорщика возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он был признан виновным. В качестве наказания ему назначили полтора года ограничения по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства. «При назначении наказания суд принял во внимание извинения подсудимого, компенсацию морального вреда, а также совокупность других смягчающих обстоятельств, признанных исключительными и значительно снижающими общественную опасность содеянного. Помимо основного наказания был присужден к взысканию с осужденного в пользу потерпевшего и заявленный гражданский иск», — добавили в пресс-службе суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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