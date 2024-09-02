«Такой заводила»: учитель и одноклассницы рассказали о школьных годах врио губернатора ХМАО. Видео

Учитель и одноклассники из ХМАО вспомнили, каким был Кухарук в школе
© Служба новостей «URA.RU»
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О школьных годах врио губернатора ХМАО рассказали учитель и одноклассники Руслана Кухарука
О школьных годах врио губернатора ХМАО рассказали учитель и одноклассники Руслана Кухарука Фото:

Учитель и одноклассники врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука из Урая поделились своими воспоминаниями. Они рассказали, каким был глава региона в школьные годы.

«Он всегда был душой компании, лидером у нас в группе КВН, в классе. С ним приятно, интересно было общаться — такой заводила, хороший, открытый парень», — рассказала telegram-каналу «Югра Z Официально» одноклассница Кухарука Наталья Очковская.

Педагог по физике из урайской школы Зоя Козловская вспоминает, что в детстве врио губернатора был прилежным учеником. «Он всегда был готов к урокам. Если надо было решить задачу, то он решит. И пятерка у него была заслуженная, заработанная честным трудом», — отметила Козловская.

Учитель и одноклассники утверждают, что были уверены в успехе Кухарука на любом поприще, потому что его основным качеством уже в школьные годы была целеустремленность. Они гордятся своим знакомством с врио губернатора и твердо убеждены, что на посту главы региона он занимает «свое место».

Ранее URA.RU писало, что Кухарук в соцсети опубликовал свои школьные фотографии. На них, 1 сентября 1986 года, глава округа пошел в первый класс в Урае.

Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»

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Учитель и одноклассники врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука из Урая поделились своими воспоминаниями. Они рассказали, каким был глава региона в школьные годы. «Он всегда был душой компании, лидером у нас в группе КВН, в классе. С ним приятно, интересно было общаться — такой заводила, хороший, открытый парень», — рассказала telegram-каналу «Югра Z Официально» одноклассница Кухарука Наталья Очковская. Педагог по физике из урайской школы Зоя Козловская вспоминает, что в детстве врио губернатора был прилежным учеником. «Он всегда был готов к урокам. Если надо было решить задачу, то он решит. И пятерка у него была заслуженная, заработанная честным трудом», — отметила Козловская. Учитель и одноклассники утверждают, что были уверены в успехе Кухарука на любом поприще, потому что его основным качеством уже в школьные годы была целеустремленность. Они гордятся своим знакомством с врио губернатора и твердо убеждены, что на посту главы региона он занимает «свое место». Ранее URA.RU писало, что Кухарук в соцсети опубликовал свои школьные фотографии. На них, 1 сентября 1986 года, глава округа пошел в первый класс в Урае. Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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