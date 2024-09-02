Учитель и одноклассники врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука из Урая поделились своими воспоминаниями. Они рассказали, каким был глава региона в школьные годы.
«Он всегда был душой компании, лидером у нас в группе КВН, в классе. С ним приятно, интересно было общаться — такой заводила, хороший, открытый парень», — рассказала telegram-каналу «Югра Z Официально» одноклассница Кухарука Наталья Очковская.
Педагог по физике из урайской школы Зоя Козловская вспоминает, что в детстве врио губернатора был прилежным учеником. «Он всегда был готов к урокам. Если надо было решить задачу, то он решит. И пятерка у него была заслуженная, заработанная честным трудом», — отметила Козловская.
Учитель и одноклассники утверждают, что были уверены в успехе Кухарука на любом поприще, потому что его основным качеством уже в школьные годы была целеустремленность. Они гордятся своим знакомством с врио губернатора и твердо убеждены, что на посту главы региона он занимает «свое место».
Ранее URA.RU писало, что Кухарук в соцсети опубликовал свои школьные фотографии. На них, 1 сентября 1986 года, глава округа пошел в первый класс в Урае.
Автор видео: telegram-канал «Югра Z Официально»
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