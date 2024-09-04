Челябинцы предложили лечить лейкемию нанокластерами золота

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили доставлять лекарство от лейкемии нанокластерами золота. Как 4 сентября URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработка метода потребовалась в связи с низкой биодоступностью препарата.
«Ученые предложили и математически смоделировали способ, при котором лекарство будет доставляться прямо к больным клеткам, что повысит его усвояемость и скорость лечения. Речь идет о противоопухолевом препарате — меркаптопурин. Лекарство прочно связывается с золотыми нанокластерами», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ.
Меркаптопурин используется для лечения острого лимфобластного лейкоза, болезни Крона, язвенного колита и других заболеваний. Применение ограничивают высокая токсичность и низкая биодоступность лекарства. С таргетной доставкой не справились нанотрубки нитрида бора. Использование нанокластеров золота для «упаковки» лечащего вещества позволит существенно улучшить его доставку к целевым клеткам. Меркаптопурин прочно связывается с нанокластерами Au13 благодаря атомам серы и азота. Наногель поможет в онкологической терапии и трансплантологии.
Разработкой занималась международная группа исследователей. Среди них есть заместитель заведующего НИЛ технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Владимир Синицин, научный сотрудник той же лаборатории, молодой пакистанец Хан Афрасяб и их коллега из Ирака Тамер Алалвани.
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