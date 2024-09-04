04 сентября 2024

В Челябинской области погибли восемь человек из 71 пропавшего в августе

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры отряда ищут пропавших людей
Волонтеры отряда ищут пропавших людей Фото:

В Челябинской области в поисковый отряд «ЛизаАлерт» за август поступила 71 заявка на поиск пропавших людей. Как сообщили 5 сентября представители отряда, восемь из пропавших погибли, двое не найдены.

«В августе в отряд поступила 71 заявка на поиск пропавших людей. Из них 47 были найдены живыми, восемь найдены погибшими, двое — не найдены», — сообщили в отряде.

Девять заявок оказались неподтвержденными. По двум заявкам найдены родные людей.

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В Челябинской области в поисковый отряд «ЛизаАлерт» за август поступила 71 заявка на поиск пропавших людей. Как сообщили 5 сентября представители отряда, восемь из пропавших погибли, двое не найдены. «В августе в отряд поступила 71 заявка на поиск пропавших людей. Из них 47 были найдены живыми, восемь найдены погибшими, двое — не найдены», — сообщили в отряде. Девять заявок оказались неподтвержденными. По двум заявкам найдены родные людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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