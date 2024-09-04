В Челябинской области погибли восемь человек из 71 пропавшего в августе

Волонтеры отряда ищут пропавших людей
В Челябинской области в поисковый отряд «ЛизаАлерт» за август поступила 71 заявка на поиск пропавших людей. Как сообщили 5 сентября представители отряда, восемь из пропавших погибли, двое не найдены.
«В августе в отряд поступила 71 заявка на поиск пропавших людей. Из них 47 были найдены живыми, восемь найдены погибшими, двое — не найдены», — сообщили в отряде.
Девять заявок оказались неподтвержденными. По двум заявкам найдены родные людей.
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