Происшествия В магазине на Уралмаше обнаружили труп 06 сентября 2024 в 11:03 Размер текста - 17 + На место выехали силовики и медики Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге утром 6 сентября в магазине на ул. Индустрии умер мужчина. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В магазине нашли труп мужчины. Предварительно, ему стало плохо, он скончался на месте», — сказал собеседник, ответив, что на место уже выехали полицейские и медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев, однако осведомленный источник агентства пояснил, что в инциденте криминал не прослеживается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 6 сентября в магазине на ул. Индустрии умер мужчина. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В магазине нашли труп мужчины. Предварительно, ему стало плохо, он скончался на месте», — сказал собеседник, ответив, что на место уже выехали полицейские и медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев, однако осведомленный источник агентства пояснил, что в инциденте криминал не прослеживается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям