05 сентября 2024

В магазине на Уралмаше обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, место преступления, скр
На место выехали силовики и медики Фото:

В Екатеринбурге утром 6 сентября в магазине на ул. Индустрии умер мужчина. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В магазине нашли труп мужчины. Предварительно, ему стало плохо, он скончался на месте», — сказал собеседник, ответив, что на место уже выехали полицейские и медики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев, однако осведомленный источник агентства пояснил, что в инциденте криминал не прослеживается.

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В Екатеринбурге утром 6 сентября в магазине на ул. Индустрии умер мужчина. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В магазине нашли труп мужчины. Предварительно, ему стало плохо, он скончался на месте», — сказал собеседник, ответив, что на место уже выехали полицейские и медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев, однако осведомленный источник агентства пояснил, что в инциденте криминал не прослеживается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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