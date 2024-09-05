В магазине на Уралмаше обнаружили труп

На место выехали силовики и медики
В Екатеринбурге утром 6 сентября в магазине на ул. Индустрии умер мужчина. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«В магазине нашли труп мужчины. Предварительно, ему стало плохо, он скончался на месте», — сказал собеседник, ответив, что на место уже выехали полицейские и медики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев, однако осведомленный источник агентства пояснил, что в инциденте криминал не прослеживается.
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